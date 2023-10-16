شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشارقة تتعاون مع نظيرتها في ساو باولو البرازيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة «ساو باولو» البرازيلية، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية آفاق العمل المشترك، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين.

وجرى توقيع المذكرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وروبرتو ماتيوس أوردين رئيس الغرفة البرازيلية، بحضور عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة.

وتنص المذكرة على تشجيع الطرفين لتبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والإحصائيات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التجارية لدى كل جانب، إضافة إلى دعم وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف وفرص التدريب بين الجانبين.

تطوير العلاقات

وأكد العويس، أهمية هذه المذكرة في تعزيز مجالات التعاون بين الغرفتين لما فيه مصلحة الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الرائدة، لتحقيق المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والتعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص الغرفة على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع البرازيل من خلال تشجيع مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة على الاستثمار في القطاعات المختلفة في البرازيل، إلى جانب العمل على التنسيق مع غرفة «ساو باولو»، لجذب المستثمرين ورجال الأعمال البرازيليين عبر تقديم المزايا والحوافز، التي تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المجزية في الإمارة، من خلال ما تتمتع به من موقعها الاستراتيجي ومكانتها البارزة على خارطة التجارة العالمية كونها مركزاً اقتصادياً إقليمياً متميزاً لرجال الأعمال من مختلف دول العالم.

مرحلة جديدة

وأشار العويس إلى أن العلاقات الثنائية الإماراتية البرازيلية تعد علاقات راسخة وبناءة وتشهد نمواً واضحاً في حجم التعاون الاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 43%، خلال السنوات العشر الماضية، من 10.4 مليار درهم في عام 2013 ليصل إلى 14.7 مليار درهم بنهاية عام 2022 كما نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بنسبة 32.1% ليصل إلى 14.8 مليار درهم، مقابل 11.2 مليار درهم في العام 2021، مؤكداً أن هذه الأرقام تمثل مؤشرات إيجابية تعزز من نجاح جهود الجانبين من خلال هذه المذكرة التي تشكل مرحلة جديدة من التعاون بين الغرفتين، من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

تشجيع الاستثمارات

وأعرب روبرتو ماتيوس أوردين عن تقديره العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمهد الطريق نحو تعزيز الجهود لتوثيق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البرازيل والإمارات ومساعي الدولتين حالياً لتعزيز وتوسعة علاقاتهما الاقتصادية الراسخة، ولاسيما أن دولة الإمارات من بين أكبر المستثمرين الدوليين في البرازيل، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً حيث وصلت واردات البرازيل من الإمارات إلى 2.65 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 3.26 مليار دولار وذلك خلال عام 2022.