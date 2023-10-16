شكرا لقرائتكم خبر عن حضور قوي لمنصة الإماراتيين للعود والعطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

سجلت منصة «الإماراتيين للعود والعطور»، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حضوراً متميزاً لنخبة من المواهب الشابة ومصممي العطور الإماراتيين، بما قدموه من عرض متألق لأحدث مجموعاتهم من العطور والعود.

وحظيت المنصة التي تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملين في مجال صناعة وتجارة العطور، بإقبال كبير من الزوار الذين توافدوا للاطّلاع على ما قدمه رواد الأعمال الإماراتيون، من عرض للعديد من منتجات العطور المستوحاة من المخزون الثقافي الغني بالقيم والتقاليد العربية والخليجية، بلمسات عصرية، والمكونات عالية الجودة والتي تتميز برائحتها الجذابة والثابتة، وتعتمد في صناعتها على الدمج بين الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، إضافة إلى مجموعة متميزة من البخور والعود والعنبر والمسك.

دعم رواد الأعمال

وأشار عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الشباب هم حجر الأساس في خطط التنمية والتطوير، ويلعبون دوراً نشطاً في دعم الأعمال وبناء اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، وتمثل المنصة تجسيداً حقيقياً لالتزامها بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ حضورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتوفير كل أشكال الدعم لتأسيس أعمالهم، حيث شكلت المنصة فرصة مهمة لرواد الأعمال الإماراتيين لعرض منتجاتهم والاطلاع على خبرات وتجارب المشاركين، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال.

تجربة ناجحة

أشارت منى السويدي مدير المكتب التنفيذي للغرفة مسؤولة المنصة، إلى أن إتاحة هذه المنصة يأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها الغرفة على صعيد دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة عبر إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة وتعزيز مشاركتهم في المعارض، المحلية والعالمية، لما تشكل مشاركتهم في هذه الأحداث من قيمة مضافة لإنجاح مشاريعهم، مشيرة إلى أن التجربة الأولى للمنصة تكللت بالنجاح، سواء على صعيد استقطابها لمجموعة من المواهب الإماراتية الشابة العاملة في مجال صناعة وتجارة العطور، أو على صعيد تمكن المنصة من جذب اهتمام الزوار.

عطر الجوهرة

وأعربت عنود أحمد عن سعادتها بالمشاركة في الحدث عبر المنصة، والتي قدمت خلالها مجموعتها الخاصة «لارت دي باريس» التي تتضمن عطر الجوهرة المتميز برائحته الفواحة الرائعة، ويحتوي على العديد من المكونات الراقية، في مقدمها اللذر وزهور الأوسمانثوس، والتي تعتبر من أفضل أنواع الزهور والنوتات البخورية النادرة والفخمة، إلى جانب عطر الجنة، الذي يتكون من العود والزعفران والعسل والتوت واللذر والياسمين، متوجهة بالشكر إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة على إتاحة المجال لها ولزملائها للمشاركة في هذا الحدث المتميز وعرض أفضل منتجاتهم من العطور والعود أمام شريحة واسعة من الزوار.

حدث متميز

وأشارت رائدات الأعمال عائشة العوضي، ونور الكمالي، وسارة المزروعي، إلى أن مشاركتهن في الحدث عبر المنصة شكّل فرصة لهن للترويج لمشروعهن «تهادوا» الذي يتضمن تصاميم العطور والهدايا لشتى أنواع المناسبات، من المرشات للبيت وللملابس، والشموع المصنوعتين من العنبر ونفحات الفانيلا في توزيعات تحمل الاسم نفسه، معربات عن شكرهن لغرفة الشارقة على دعم المواهب الشابة، مؤكدات أن المشاركة في هذا الحدث المتميز عزز من طموحاتهن في أن يغدو مشروعهن علامة تجارية رائدة في صناعة الهدايا الفاخرة من العطور، وغيرها.

وقدم الحدث لزواره على مدار 9 أيام فرصة تسوق فريدة من نوعها في عالم العطور، في ظل تميزه بعرض أفخم قطع العود والعطور في العالم، والتي قدمتها أكثر من 500 علامة تجارية للعطور العربية والعالمية تحت سقف واحد.