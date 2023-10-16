شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش بانتظار نتائج الشركات الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين؛ حيث يستعد المستثمرون لتقارير أرباح الشركات، مع مراقبة عوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.74%. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.57%، وتقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.52%.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا إنتل ومايكروسوفت وسيسكو من بين أكبر الرابحين على مؤشر داو جونز في جلسة الاثنين. وكانت القطاعات التقديرية والمالية للمستهلكين هي القطاعات الأفضل أداءً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

ومن المقرر أن تعلن 11% من الشركات على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها. وبعض الأسماء البارزة تشمل جونسون آند جونسون وبنك أوف أمريكا ونيتفليكس وتيسلا.

بداية قوية

وتأتي هذه النتائج في أعقاب بداية قوية لنتائج الشركات؛ حيث ارتفعت أسهم شركة تشارلز شواب للوساطة المالية بأكثر من 3% الاثنين، بعد أن تجاوزت توقعات «وول ستريت» لربحية السهم في الربع الثالث. وارتفعت أسهم جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو ويونايتد هيلث، الجمعة، بعد نشر نتائجها الفصلية الأخيرة.

ويستعد البعض في وول ستريت لمزيد من التقلبات في نهاية العام مع ارتفاع العائدات وأسعار النفط، واستمرار التضخم، واندلاع الصراع في الشرق الأوسط. لكن التركيز على الأرباح وما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة، يمكن أن يمنح المستثمرين التفاؤل على المدى القصير، وفقاً لمحلل «باركليز» أجاي راجادياكشا.

نطاق محدد

وقال راجادياكشا في مذكرة للعملاء، الاثنين: «نتوقع أن يتم تداول السندات/ الأسهم في نطاق محدد على المدى القريب».

وأضاف: «إن تقلب السندات والتوترات في الشرق الأوسط تشكل عائقاً أمام الأصول الخطرة، ولكن يجب تعويضها من خلال الأرباح والسياسة الفيدرالية الحذرة».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الاثنين، في حين تراجعت أسعار النفط مع تحليل المستثمرين لآخر التحديثات من الحرب. (وكالات)