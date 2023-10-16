شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيكا جرينسبان: سياسة أبوظبي التطلعية توفر الكثير من الرؤى والأفكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الاستثمارية العالمية، وقال خلال فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض: «العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ونحن نواجه تحديات وفرصاً استثمارية جديدة تظهر يومياً. وفي هذا السياق، تواصل الإمارات ريادتها من خلال تحقيق إنجازات متوالية في المجالات كافة. ونحن نفخر بأننا تمكنا من تحقيق التحول الرقمي، ووضع الأسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، متجاوزين بذلك الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، وبما يحقق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي».

وأضاف الزيودي: «تعد هذه الإنجازات التي تحققت في خطط التنويع الاقتصادي خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات الطموحة نحو الريادة والتميز العالمي». وتابع: «يعد هذا المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات والعمل معاً على تحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام، فالتحاور مع القادة العالميين وصنّاع القرار، عامل مهم لبناء علاقات استراتيجية قوية؛ بهدف مواصلة حشد الجهود الدولية؛ لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وتسهيل حركة تدفق الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للجميع».

وتخلل برنامج افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، إلقاء مجموعة من الكلمات الافتتاحية والترحيبية لشخصيات اقتصادية مهمة ومسؤولين بارزين سلطوا من خلالها الضوء على الأوضاع الراهنة والفرص الاستثمارية الكامنة ورؤيتهم لتعزيز آفاق الاستفادة منها، وكان أبرزها كلمة ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، ورسالة فيديو خاصة من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أعربت، ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، عن سعادتها بانطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، قائلة: «هذا المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها قادة الحكومات والشركات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة قضايا حاسمة تشمل الاستثمار في التنمية المستدامة. وتوفر لنا أبوظبي، التي تستضيف هذا الحدث، الكثير من الرؤى والأفكار المطروحة للمناقشة من خلال سياساتها التطلعية وبنيتها التحتية الحديثة ومواقعها الاستراتيجية، وتطرح دولة الإمارات مفاهيم جديدة للتطور والتقدم في المنطقة وخارجها. وبالنظر إلى الأجندة المشتركة التي قمنا بصياغتها في عام 2015، نرى أن 50% فقط من أهداف التنمية المستدامة سيتم تحقيقها بحلول عام 2030، ما يعني أن هناك فجوة استثمارية كبيرة ينبغي سدها، وهذا هو المنتدى الذي نحتاج إليه لإيجاد حلول تسهم في سد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة».