شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» يعتمد تقرير نصف السنة المالية للعام 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار» اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير نصف السنة المالية للعام 2023، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها

حضر الاجتماع.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالحميد محمد سعيد، وسيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.