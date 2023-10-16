شكرا لقرائتكم خبر عن «راكز» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الإماراتي في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جيتكس، حيث يجمع المعرض عددا كبيرا من المبتكرين وقادة الصناعة وروّاد التكنولوجيا من شتى أنحاء العالم تحت سقفٍ واحد. وتهدف راكز من خلال هذه المشاركة إلى استعراض الفرص الاستثمارية العديدة والمتاحة للمستثمرين العاملين في قطاع التكنولوجيا المزدهر بدولة الإمارات.

وجدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير جلوبال داتا الأخير، تم تقدير قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بنحو 36.14 مليار دولار، في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر هذه القيمة بالزيادة ليبلغ معدل النمو السنوي المركب 12.46%، بما يعادل 65 مليار دولار، بحلول عام 2027. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات، التي حققها مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة بحوالي 291.73 مليار دولار بين الأعوام 2022 و2027.

ومع النمو الملحوظ في قطاع التكنولوجيا في الإمارات والإنجازات الهائلة المتوقعة في هذا القطاع مستقبلاً، تسعى راكز إلى أن تكون جزءاً من هذه الإنجازات بالمشاركة في المعرض وعرض وسائل الدعم الشامل، الذي تقدمه لشركات التكنولوجيا العالمية الراغبة في تأسيس أو توسيع نطاق أعمالها في المنطقة بتزويدها بالحلول اللازمة، وتعريف المستثمرين وروّاد الأعمال على مزايا الاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

وتؤكد مشاركة راكز في المعرض التزامها بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنويع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، عن طريق توفير بيئة ملائمة تلبي احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات الفريدة، بما في ذلك إجراءات تأسيس الأعمال المُبسطة والبنية التحتية الحديثة وخدمات دعم الأعمال ذات القيمة المُضافة.

وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز بأن جيتكس يقدم فرصة رائعة لـلهيئة للتواصل مع قادة صناعة التكنولوجيا والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وأضاف: «يشهد قطاع التكنولوجيا في الإمارات نمواً سريعاً ونرغب في أن نكون في طليعة هذا النمو من خلال دعم الشركات والمستثمرين في رحلتهم لاستكشاف الأسواق العالمية. كما تواصل راكز التزامها بتسهيل نمو شركات التكنولوجيا في ظل التطور المستمر للمشهد التكنولوجي في الإمارات على الشكل، الذي يساهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي».