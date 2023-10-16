شكرا لقرائتكم خبر عن «كور 42» توفر حلولاً سحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «جي 42»، عن تشكيل مؤسسة ديناميكية جديدة تحت اسم «كور 42»، تهدف إلى التركيز على توفير الحلول السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي المؤسسية على المستوى الوطني.

جاء ذلك مؤتمر صحفي عُقد على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث استعرضت الشركة الجديدة محفظتها من الحلول والخدمات التكنولوجية تحت عنوان «خيال يتجسد»، في دليل على الأثر الملموس الذي تتركه الشركة في رسم ملامح المشهد التكنولوجي.

وستلعب «كور 42»، التي تُعد ثمرة الاندماج بين «جي 42 كلاود» و«معهد إنسبشن» و«شركة إنجازات»، الشركات الثلاث ضمن محفظة مجموعة «جي 42»، دوراً حيوياً في المشهد التكنولوجي الراهن من خلال توفير منصة شاملة قادرة على تحقيق أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات، وريادة جهود تصدير ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المؤسسات والحكومات حول العالم.

حلول

وستجمع الشركة الجديدة أعلى مستويات التكنولوجيا والابتكار والخدمات في إطار عرض فريد من نوعه، يشمل الحلول السحابية القابلة للتطوير، والبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتي تلبي الاحتياجات الخاصة بالقطاع العام، والقطاعات الخاضعة للتنظيم؛ والأبحاث التطبيقية المتطورة للذكاء الاصطناعي وسبل تنفيذها، مع التركيز على تمكين الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدامات المؤسسية عبر مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية؛ وخدمات الأمن السيبراني لحماية المؤسسات من اختراق البيانات والهجمات السيبرانية؛ والتميز في الخدمات المهنية والخدمات المُدارة، وتكامل الأنظمة وتمكين التحول الرقمي والحلول المتميزة مع التركيز على رضا العميل.

الابتكارات

وقال بينغ شياو- الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: «تتجه الحكومات والمؤسسات الكبرى في عصرنا الحالي لاعتماد التكنولوجيا، لاسيما الذكاء الاصطناعي، لمساعدتها على مواجهة أكبر التحديات. ومع ذلك، تواجه الحلول التكنولوجية التقليدية العديد من المعوقات التي تحول دون قدرتها على التطور للتعامل مع تعقيدات ومتطلبات القضايا الكبرى. لذا، نتطلع من خلال «كور 42» إلى دمج أفضل الحلول التكنولوجية والابتكارات والخدمات من جميع الشركات ضمن محفظة «جي 42» لتأسيس شركة رائدة تتمتع بالقدرات والإمكانات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي على المستوى الوطني. وستعمل «كور 42» على تمكين عملائنا في القطاعين، العام والخاص، بباقة من الحلول السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يجري تطويرها واستضافتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والكفيلة بتعزيز قدرتهم على تحقيق أكثر أهدافهم الاستراتيجية طموحاً على الإطلاق».