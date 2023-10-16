شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة سائقي دراجات توصيل الطلبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على هامش مشاركتها في جيتكس، تقنية متطوّرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في رقابة ورصد أداء سائقي دراجات توصيل الطلبات في الإمارة.

وتهدف الهيئة، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات ومستخدمي الطريق في إمارة دبي، كما تأتي ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت في ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل الهيئة، حيث ﻗﺎﻣﺖ الإدارة ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ مبادرة استخدام التقنيات الحديثة، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إلى رصد حالات تجاوزات سائقي دراجات توصيل الطلبات. وتستخدم الهيئة في تطبيق هذه المبادرة مركبة خاصة أُعِدّت لهذا الغرض ومُزوّدة بآلات تصوير تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد باشرت الهيئة تطبيق هذه المبادرة، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، وقد أجرت الفرق الميدانية التفتيش على 608 دراجات توصيل ورصدت 63 حالة تجاوز تستدعي المخالفة، هي: عدم الالتزام بالزي الموحد، عدم توفر الملصقات الجانبية، عدم توفر الملصقات الفسفورية، وقوف الدراجات في مكان ممنوع، اصطحاب راكب خلف السائق ووجود تلف في صندوق دراجة التوصيل.

ومن أهم المخرجات التي حصلت عليها الهيئة بعد الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تقليل وقت التفتيش من 7,5 دقيقة إلى دقيقة واحدة، بالإضافة إلى زيادة عمليات التفتيش اليومية باستخدام المركبة والكاميرات الذكية بنسبة 5 أضعاف، من خلال سير المركبة على مختلف شوارع وطرق الإمارة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستحداث خارطة حرارية لأماكن تجمع السائقين وتصنيف درجات خطورة تلك المناطق طبقاً للحالات المرصودة.