شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر دبي».. أول منصة رقمية متخصصة بالترفيه والإرشاد البحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أحدث مشاريعها ومبادراتها الرقمية في معرض جيتكس جلوبال للتقنية 2023، الذي تستمر فعالياته حتى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة الشيخ سعيد 2، حيث تعتمد مشروعاتها الجديدة على مفهوم التحول الرقمي وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن «المؤسسة تفخر بالإعلان عن ثلاثة مشاريع رقمية جديدة ضمن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض جيتكس جلوبال 2023، تحت شعار الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي»، مضيفاً أن «هذه المشاريع تعتبر إنجازات رقمية مبتكرة تقوم على مبدأ التقنيات السحابية والبيانات الرقمية التي تهدف إلى خلق تجربة فريدة ومتميّزة لمتعامليها بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويواكب في الوقت ذاته التوجهات الحكومية».

وذكر أن «أول هذه المشاريع هو بوابة بحر دبي، التي تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو تعزيز صناعة بحرية مستدامة، وهي عبارة عن بوابة رقمية متخصصة في الترفيه والإرشاد البحري لخدمة مرتادي البحر الراغب في التعرف على جميع المستجدات المتعلقة ببحر دبي كمعلومات عن حالة البحر والطقس وإرشادات الأمان، ومعلومات المناطق البحرية المحظورة ومحدد الفنادق والمطاعم على البحر ومختلف المرافق البحرية لجعل دبي واحدة من كبرى مدن الأنشطة البحرية والترفيهية في العالم».

مشروع «المنارة الرقمية»

كما تستعرض المؤسسة في منصتها مشروع «المنارة الرقمية»، التي تعتبر غرفة عمليات ذكية متكاملة لإدارة جميع العمليات البحرية التي تجري في مياه دبي والمراسي المخصصة الخاضعة لإشراف السلطة، وعلى رأسها نظام المراقبة الرادارية الذي يوفر مسح تقني ومراقبة آنية لحركة المرور المتعلقة بجميع الوسائل البحرية التي تدخل ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي وتسجيل الوسائل البحرية الزائرة، كما يساهم في المساعدة في أعمال البحث والإنقاذ والأنشطة الملاحية الأخرى.

المساعد الافتراضي «نهـام»

واستطرد: «كما يأتي ضمن مبادرتنا الذكية الإصدار المحدث من المساعد الافتراضي (نهـام) المعني بالرد على استفسارات المتعاملين على مدار الساعة والذي ظهر على هيئة هولوجرام (تصوير مجسم) يتفاعل مع أسئلة الجمهور وتزويدهم بالردود المناسبة للتعرف على خدمات وأنشطة المؤسسة بشكل أوسع».

وأكد بن سليّم أن «معرض جيتكس جلوبال 2023، يعد منصة مثالية لاستعراض قدرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كمنظومة حكومية رقمية استباقية ومتخصصة ومتكاملة، مشيراً إلى سعي المؤسسة المتواصل نحو بناء الفرص الاقتصادية المستقبلية من خلال تسريع توظيف وتبنّي التقنيات الحديثة والناشئة في تطوير حلول رقمية وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».