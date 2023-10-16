شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة «دي جي آي» للتقاضي.. نسخة ميتافيرس لمعهد دبي القضائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يشارك معهد دبي القضائي في معرض جيتكس، حيث يُطلق قاعة «دي جي آي» للتقاضي في النسخة الافتراضية للمعهد في الميتافيرس، والمخصّصة لعرض محاكمات متعلّقة بقضايا عالمية، كما يستعرض ضمن جناح دبي الرقميّة، مسيرته الرائدة في التحوّل الرقمي وفي مقدمة ذلك تدشين حضوره في العالم الافتراضي «الميتافيرس»، ليكون أول جهة تدريبية تعتمد هذه التقنية المبتكرة في مجال التأهيل والتدريب القضائي على مستوى العالم.

كما يسلّط المعهد الضوء على الحلّة الجديدة لموقعه الإلكتروني، الذي يشتمل على العديد من الخدمات والمزايا الحديثة مثل إمكانيّة شراء إصدارات المعهد وحجز مرافقه أو قاعاته.

وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، تبنّي المعهد نهجاً استراتيجياً يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وترسيخ نهجها الثابت نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن الذكيّة. وقالت: «نفخر اليوم في المعهد بتسليط الضوء على تجربتنا الفريدة معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالمية، وإحداث نقلة نوعيّة في مناهج وأساليب التدريب والتطوير القضائي وفقاً لأحدث المعايير، وذلك من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الذي يجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لاستعراض أحدث التطورّات التقنيّة في شتى القطاعات».

ويعكف المعهد على تعزيز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القضاء، ويعتزم الاستمرار في تقديم الحلول التدريبيّة المبتكرة وفقاً لقيم التميّز والابتكار والاستباقيّة، لضمان تحقيق رسالته في توفير تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع على أوسع نطاق.