شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة محمد بن راشد تستعرض تقنياتها ومبادراتها في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعرض مكتبة محمد بن راشد، في معرض جيتكس، مجموعة واسعة من تقنياتها الذكية ومبادراتها وفعالياتها المتنوعة التي تُقدمها لزوارها وأعضائها على مدار العام.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «نسعى باستمرار لاستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مكتبتنا، بما يدعم الابتكار ويخدم الثقافة والمعرفة على الصعيد الوطني، ونرى في جيتكس فرصة مميزة لاستعراض خدماتنا وتقنياتنا الحديثة وأبرز مبادراتنا المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي»، مؤكدًا أهمية ودور هذه المشاركة في تعريف الجمهور بجميع خدمات المكتبة ومبادراتها وفعالياتها المستمرة على مدار العام، والتي تُسهم بشكل فعّال في دعم الحراك والمشهد المعرفي والثقافي على صعيد دولة الإمارات والمنطقة.

وتستعرض أبرز الخدمات التي يقدمها ويوفرها تطبيقها الذكي، من توفير إمكانية الوصول إلى المصادر المعرفية من خلال لوحة المعلومات المخصصة للزوّار، إضافة إلى تحديد أماكن توافرها في المكتبات التسع الفرعية والمتخصصة وغيرها من الخدمات والميزات التقنية المميزة.

وتسلط المكتبة كذلك الضوء على توظيفها لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها الترجمة الذكية لدعم مبادرتها «عالم بلغتك»، والتي تهدف إلى تقديم المعرفة والثقافة بأكثر من 13 لغة عالمية، لتسهيل الوصول إلى المحتوى المعرفي لأكبر شريحة ممكنة من الزوّار. كما تسهم المبادرة في إزالة الحواجز بين الثقافات العالمية، ودعم وتمكين القرّاء والباحثين من قراءة وسماع الكتب المطبوعة والرقمية في مختلف المجالات والتخصصات الموجودة في المكتبة بعدة لغات عالمية، وبلغاتهم الأم.

كما تستعرض المكتبة جولات الواقع الافتراضي التي توفر تجربة استكشافية غامرة للمستخدم، إضافة إلى المخزن الآلي، الذي يتميز بقدرته على تخزين واسترداد المئات من الكتب بكفاءة وسرعة. كما ستسلط الضوء على مختبر رقمنة الكتب، الذي يقدم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في ما يتعلق برقمنة المواد سواء الكتب النادرة أو الوثائق أو المخطوطات.

وتقدم المكتبة شرحاً مفصلاً للجمهور حول الأكشاك والأرفف الذكية، التي ستسهل للزوّار والأعضاء عملية الوصول إلى الكتب والمصادر المعرفية التي يرغبون بالاطلاع عليها وقراءتها، دون مواجهة أي صعوبات أو طلب مساعدة من موظفي المكتبة. كما تتيح الأرفف الذكية المتوافرة في الطابق الأرضي للزوّار إمكانية إرجاع الكتب مباشرة إلى الأرفف، ومن ثم تسجيلها وإرجاعها في نظام المكتبة المدمج.

وتستعرض المكتبة، عبر سلسلة من الفيديوهات، أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة بين أروقتها لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتمكينهم من الخوض في تجربة قرائية ثرية وممتعة، ومن بينها الشاشات الكبيرة المخصصة لضعاف البصر، وأجهزة لغة برايل للمكفوفين، إلى جانب أماكن القراءة والاطلاع التي تناسب حالتهم الصحية، المعدة وفق أعلى المعايير العالمية.