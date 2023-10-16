شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تعرض دورية «البحرية الفارهة» في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصتها في معرض «جيتكس»، مواصفات دوريتها البحرية الفارهة، الهادفة إلى سرعة الاستجابة للبلاغات البحرية وعمليات الإنقاذ الفورية والطارئة.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن «عرض الدورية البحرية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على عرض أحدث ابتكاراتها في مجال تعزيز الأمن والأمان وسرعة الاستجابة للبلاغات».

وأشار اللواء الرزوقي إلى أن «شرطة دبي ستعرض أيضاً خلال فعاليات المعرض على مدار أيامه المقبلة، العديد من الابتكارات والتقنيات والخدمات الحديثة الهادفة إلى تعزيز دور شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز أمنه».

وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن «الدورية تعد من ضمن السيارات البحرية الفارهة، وتعتبر إضافة نوعية للمساهمة في جهود الإنقاذ التي تنفذها فرق الأمن والإنقاذ البحري من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، لما لذلك من أهمية بالغة في إنقاذ حياة».

وبيّن أن «الدورية الحديثة تتمتع بمجموعة من الميزات، أبرزها القدرة على الانطلاق بسرعة تصل إلى 45 عقدة في الساعة، وتحتوي على محرك أوتوماتيكي ذي 4 سرعات، سعته 1800 سي سي، فيما يصل الوزن الكلي للدورية 320 كيلوجراماً، والوزن الأقصى 625 كيلوجراماً، وتتسع لراكبَين».