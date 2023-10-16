شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترقب للمستثمرين.. مؤشرات بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية والإعلان عن أرباح شركات كبرى هذا الأسبوع.

ويأتي هذا بحثًا عن دلائل على مسار الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا الصراع في الشرق الأوسط.

مؤشرات بورصة وول ستريت

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 162.13 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 33832.42 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.59 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 4342.37 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.57 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 13453.81 نقطة.

المؤشرات الأمريكية

ويوم السبت، سجلت مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية تراجعًا عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

وأغلقَ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا بواقع 21.66 نقطة أو 0.49 % إلى 4328.34 نقطة.

كما تراجع ناسداك 166.98 نقطة أو 1.23 % إلى 13407.23 نقاط.

فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 39.41 نقطة أو 0.13 % إلى 33673.39 نقطة.