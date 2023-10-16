شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين.. توسيع برنامج «تكافل وكرامة» بـ500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 16-10-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بإقرار مجلس النواب اتفاق مشروع توسيع برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

رانيا المشاط: إقرار مجلس النواب اتفاق توسع "تكافل وكرامة" مع البنك الدولي يعزز حماية الفئات الأقل دخلًا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إقرار مجلس النواب لاتفاق مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.

وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية متميزة وموانئ تمكنها من التوسع فى التصدير

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة إندوراما العالمية برئاسة أميت لوهيا نائب رئيس الشركة، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البتروكيماويات خاصة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدنى والأمونيا فى ظل رغبة الشركة فى الاستثمار بمشروعات القيمة المضافة لقطاع البترول المصرى.

مصر تنجح فى إصدار سندات "الباندا" المستدامة بالسوق الصينية بـ3.5 مليار يوان

نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يُعادل 500 مليون دولار.

تصديرى الكيماويات: نستهدف زيادة الصادرات من القطاع لنحو 2 مليار دولار خلال 3سنوات

قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الاثنين 16 اكتوبر 2023، بإطلاق الحدث الأول عن سبل ربط المشاريع المصرية مع الممثلين الدوليين لفرص التعاون تحت عنوان " دمج الشركات المصرية في سلاسل الامداد العالمية".

اقتصادية قناة السويس تجتمع مع كبريات شركات صناعة السيارات الكهربائية والفايبر

استكمالًا لجولته الترويجية الثانية بجمهورية الصين الشعبية، قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، بالتوجه لمقاطعتى سوجهو وخيفاى الصينيتين بعد زيارة ناجحة لمقاطعة هانغتشو بمدينة شانغهاى، التى تم خلالها الاتفاق مع عدد من الشركات المتخصصة فى الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة على ضخ استثماراتها فى هذا القطاع الصناعى المهم من خلال إقامة مشروعات بمنطقة غرب القنطرة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث واصل رئيس الهيئة اجتماعاته مع الشركات الصينية فى مقاطعة سوجهو خاصة تلك التى تعمل فى صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة كابلات الفايبر أوبتيك.

التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام للمتقدمين بمسابقة 1000وظيفة عامل بوزارة الأوقاف

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الذي ينظمه الجهاز للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

أسعار النفط تسجل 90.64 دولار لخام برنت و87.45 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 90.64 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.45 دولار للبرميل.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 فى مصر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2330 جنيها للجرام بمستهل التعاملات الأسبوعية وسط انخفاض ملحوظ في الطلب على المعدن الثمين.