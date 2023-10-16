شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 16-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 16-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.445 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومطاحن مصر الوسطى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والدلتا للسكر، وجهينة للصناعات الغذائية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تربح 61 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.445 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 112.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.59%، والعرب على 7.34%، واستحوذت المؤسسات على 29.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 315.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 392.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21032 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 25636 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 8803 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5300 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 40.3 ألف سهم، 75 ألف سهم، 659.3 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، وروواد السياحة-رواد عدد مليون سهم، 510 أف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 404.4 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 150 ألف سهم، 500 ألف سهم، 97.2 ألف سهم، 200 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 20 ألف سهم، 378 ألف سهم، 250 ألف سهم.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 1.1 مليون سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 474.2 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة عدد 40 ألف سهم، 7.1 مليون سهم، على التوالي.

سيدبك

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنويًا بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلًا والتوزيع بالسوق المحلي في حالة إقرار المواصفات الفنية من جانب الهيئات المصرية المعنية، وذلك باستخدام تطبيقات البولي إثيلين، وسيتم البدء في إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية مع حصول شركة ران جاز ليميتد النيجرية على ترخيص استخدام التقنيات المطلوبة.

العامة للصوامع

قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنها حققت إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقابل 794.7 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022 بنسبة نمو 35.45%، وزادت أرباح الشركة من 112.9 مليون جنيه إلى 141.5 مليون جنيه بنسبة نمو 25.39%.