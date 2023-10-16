شكرا لقرائتكم خبر عن «شراع» يعرض إنجازات 10 شركات ناشئة في «إكسباند نورث ستار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار دعمه للشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين، عرض مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إنجازات 10 شركات ناشئة تحت مظلته، خلال مشاركته في فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، التابع لـ«جيتكس جلوبال»، حيث نظّم «شراع» مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي أسهمت في تعزيز التواصل مع عالم ريادة الأعمال في المنطقة والعالم.

وضمت قائمة الشركات التي عرضت أعمالها في جناح «شراع» المشارك في الحدث، الذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، كلاً من «سولمي»، و«سايكلد تكنولوجيز»، و«واي سبوت»، و«واي إتش آند إتش»، و«لوكيذر»، و«رمال آي أو تي»، و«إيصال سولوشنز»، و«بلس آي أو تي تكنولوجيز»، و«فورتي جارد»، و«إيه آر إنجينيرنغ».

وقدمت تلك الشركات نموذجاً ملهماً للتنوع والابتكار في منظومة الشركات الناشئة، التي يدعمها «شراع» في نطاق واسع من القطاعات يعكس المواهب الاستثنائية والروح الريادية في الإمارة، منها حلول الطاقة النظيفة، والتعليم، حيث أظهرت تلك الشركات الناشئة إمكانات كبيرة للنمو وإحداث التأثير الإيجابي في عدد من القطاعات الرئيسية.

وقال، عبدالرزاق الشريف رئيس إدارة البرامج في «شراع»: «حقق مؤسسو الشركات المشاركون تميزاً ملحوظاً في رحلاتهم ضمن منظومة (شراع)، وفخورون بالتقدم الذي أحرزوه في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة».

وعزّز «شراع» التزامه بإثراء النمو الريادي وترسيخ الابتكار من خلال تنظيم 9 ورش عمل تفاعلية شكلت منصة لمشاركة المعارف وتوفير مساحة لتبادل الأفكار والرؤى المبتكرة ومناقشتها مع قادة الصناعة، وخبراء «شراع» التنفيذيين، وأعضاء المجتمع، لإلهام الجمهور والزوار.

وتم تصميم ورش العمل لتزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالتوجيه والإرشاد والنصائح العملية والخبرة المتخصصة بقطاعات محددة، وتوفير فرص التواصل، حيث تمكّن المشاركون من التعرف الى التكنولوجيا الصاعدة مع وي تشياو من «نيفيديا»، والتعمق في استراتيجيات المحتوى مع خالد آق بيق من «فوديكس»، حيث تشكل الجلسات المتنوعة مصادر ثمينة للساعين إلى التعرف إلى تفاصيل مشهد الأعمال المعاصرة.