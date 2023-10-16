شكرا لقرائتكم خبر عن «فينتك سيرج 2023» تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي بتحول القطاع المصرفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت فعالية «فينتك سيرج 2023»، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، لتجمع أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والحكومات والمستثمرون.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التركيز بشكل كبير على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحول القطاع المصرفي.

وبهذا الصدد، قال أحمد الزرعوني، نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة دبي للاستثمار: «شهدت البشرية تقدماً كبيراً في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن الصعب جداً أن نتوقع التحول المستقبلي على صعيد القطاع. تعمل آخر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم على تحديد نبرة الصوت والنصوص ومشاعر البشر، وذلك ما يسمح بتعزيز الخدمات المصرفية وتوفير خدمات أفضل للمتعاملين».

وأضاف: «تواصل هذه التقنيات من خلال التحديثات توفير خدمات إضافية إلى القطاع، ولكن تسهم حلول الذكاء الاصطناعي في تمكين البشر في تحقيق أهداف جيدة وسيئة على حد سواء، ومن المهم أن نتحمل المخاطر لاستكشاف الفوائد التي تضيفها على عالمنا اليوم».

وتابع: «يجب أن نركز أيضاً على أثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف، حيث نرى التهديد الكبير للموظفين الذين لا يستخدمون هذه التقنيات في مجال عملهم في المستقبل».

توفير استراتيجيات استثمارية

ومن جهته، قال أناند كريشنان، رئيس قسم التكنولوجيا لدى بنك الإمارات للاستثمار: «تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مساعدة كل من المصارف والعملاء في الوقت نفسه، حيث تستطيع توفير استراتيجيات استثمارية خلال بضعة ثوان فقط، ويعد التخصيص من أبرز التوجهات التي يشهدها القطاع المصرفي بسبب زيادة طلب العملاء على الخدمات المخصصة بدلاً من استخدام نموذج واحد للجميع. كما تقوم المنظمات الاستثمارية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية بطرح خدمات مخصصة بشكل أصغر، حيث تتمكن هذه الأنظمة من استيعاب كيفية تغير التركيبة السكانية للعملاء على مر السنين، ما يجعلنا نتوقع أن يؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي».

وقال أليكس دي فريس، عالم البيانات في البنك المركزي الهولندي: «يعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا مستهلكة للطاقة بشكل كبير، وبينما يزداد الطلب الإجمالي على الطاقة تزداد التحديات المناخية التي يعاني منها عالمنا في الوقت نفسه. كما نرى خطر الذكاء الاصطناعي من حيث إنشاء صور ومعلومات مزيفة، وعلينا إيجاد حلول وسياسات لتجنب استخدام هذه الصور».

وأضاف: «تعتبر لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث نحتاج إلى الحفاظ على أمان البيانات أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي. لا ينبغي لنا أن نجمع النوع الخاطئ من المعلومات من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المهم أن نرفع مستوى الوعي حول هذه التحديات، ويجب تجنب تحيزات الخوارزميات عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية، حيث جميع التقنيات الجديدة ليست خالية من العيوب ولها إمكانيات محددة».

الاعتماد المتزايد للرقمنة

وانطلقت منصة «SME Elevate»، التي تجمع أبرز صناع السياسات وقادة الأعمال والمستشارين ورجال الأعمال والمؤسسين، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الاعتماد المتزايد للرقمنة في المشهد الاقتصادي المتطور، ما يوفر الوصول المباشر إلى مقدمي الحلول الرائدين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسلط ناندا كيشور، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة نوفاك لحلول التكنولوجيا، خلال مشاركته في فعاليةSME Elevate، الضوء على العوائق الرئيسية أمام توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي بسبب إدارة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما توقع أن أكثر من 70% من الشركات ستتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر بحلول عام 2030، وسيتم تشغيل 95% من خدمات العملاء التفاعلية بواسطة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضور أكثر من 1000 مستثمر، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة، و160 متحدثاً، وتنطلق الفعالية هذا العام برعاية جهات رائدة في القطاع تشمل ماستركارد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجيديا للتكنولوجيا، و«فينتكس»، و«فرص للاستثمار»، وغيرها من الجهات الأخرى.

وتأتي الفعالية التي تقام في دبي هاربر، بالتزامن مع معرض «إكسباند نورث ستار»، وفي إطار فعاليات نسخة هذا العام من «جيتكس جلوبال».