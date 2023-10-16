شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب 8 شركات تكنولوجية لمنتسبات «سيدات أعمال الشارقة» في «إكسباند نورث ستار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استعرض «مجلس سيدات أعمال الشارقة» ثماني شركات تكنولوجية تمتلكها وتديرها منتسباته، خلال مشاركته في فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، الملتقى الأبرز والأكبر من نوعه للشركات الناشئة في العالم الذي تستضيفه «مرسى دبي»، في الفترة من 15-18 أكتوبر الجاري.

ويوفر المجلس للشركات فرصة عرض منتجاتها وخدماتها في مجال البناء والخدمات اللوجستية والتعليم وغيرها من القطاعات، أمام كبار المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا ضمن جناحه المشارك في الحدث، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، مقدماً لهن منصة لتعزيز ابتكاراتهن من خلال تنسيق لقاءات مشتركة تجمعهن مع المستثمرين والخبراء، لإبرام شراكات هادفة ومجزية تسهم بتطوير وتوسيع مشاريعهن.

وتتأهل الشركات الثماني للمشاركة في المعرض تلقائياً للتنافس في مسابقة «تحدي سوبرنوفا»، ثالث أكبر صندوق لتمويل الشركات الناشئة في العالم، والتي يبلغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار، حيث يعد «مجلس سيدات أعمال الشارقة» داعماً رئيسياً للمسابقة من خلال جائزة قدرها 10 آلاف دولار يقدّمها لفئة «أفضل شركة ناشئة تملكها سيدة».

وتأتي مشاركة المجلس في إطار الشراكة الاستراتيجية الرسمية مع المعرض للعام الخامس على التوالي، بهدف دعم وتمكين سيدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا، ومنحهن فرصة تعزيز وتطوير أعمالهن، وتسليط الضوء على إنجازاتهن، إضافة إلى تعريف مجتمع الأعمال العالمي المشارك في الحدث بالفرص التي توفرها إمارة الشارقة لهن ولرائدات الأعمال في مختلف القطاعات.

دعم التطور المستدام للمرأة

وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «تجسد المشاركة في معرض إكسباند نورث ستار 2023، التزام مجلس سيدات أعمال الشارقة بدعم التطور المستدام للسيدات وتعزيز دورهن في عالم الأعمال، والاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات، إذ حقق المجلس نجاحاً كبيراً في تمكين المرأة اقتصادياً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرهما من القطاعات، وتعزيز نجاحها على المدى الطويل، مستفيداً من الإمكانات الكبيرة لإمارة الشارقة وتنوع قطاعاتها الاقتصادية وتكامل بنيتها التحتية الداعمة للمرأة».

ندوة حوارية

ونظم «مجلس سيدات أعمال الشارقة» خلال المعرض ندوة حوارية، يوم الأحد، 15 أكتوبر، بعنوان «تمكين السيدات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقيادة التغيير نحو مستقبل مستدام»، شارك فيها كلٌّ من المهندسة ياسمين العنزي، الشريكة المؤسسة وسفيرة النساء في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنجيلا كيم، رئيسة قسم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وسفيرة النساء في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أستراليا، والدكتورة هدى الخزيمي مديرة مركز الأمن الإلكتروني ومركز إماراتسيك (EMARATSEC).

أهمية الذكاء الاصطناعي

وأكدت الندوة أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي ستسهم ب14% من الناتج المحلي للدولة بحلول عام 2030 بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026، التي توفر فرصاً للمواهب النسائية المتمثلة ب20 ألف سيدة أعمال إماراتية يشكلن 10% من إجمالي رواد الأعمال الإماراتيين.

حلول مبتكرة

وتطرقت الجلسة إلى الحلول المبتكرة التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها أو تديرها سيدات على الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأبرز العوامل التي تسهم في تحقيق التمكين والتكامل التكنولوجي لبناء مستقبل مستدام، واستعرضت دراسات عالمية أجرتها «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) في المملكة المتحدة حول مساهمة الذكاء الاصطناعي البيئي في الاقتصاد العالمي ب5 تريليونات و200 مليار دولار بحلول عام 2030، إضافة إلى مناقشة فجوة التمويل المخصص للنساء في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجتها.

وناقشت الجلسة التفاوت في وصول الرجال والنساء إلى التدريب في عصرنا الرقمي، وأثر هذا التفاوت في الإنتاجية وتحقيق العوائد في سوق العمل، ثم قدمت كلٌّ من المتحدثات المشاركات نصيحة للحضور حول سبل تحقيق الريادة وقيادة مجال التكنولوجبا وصناعة التغيير.

يشار إلى أن معرض «إكسباند نورث ستار» يشهد مشاركة أفضل شركات العالم من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من ألف شركة رأس مال استثماري، حيث تستعرض تلك الشركات محافظها الاستثمارية وتسعى لتأمين التمويل، كما يقدم الحدث برنامجاً متكاملاً من الجلسات والفعاليات التي تناقش مستجدات عالم سيدات الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.