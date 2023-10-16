شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات إي آند» تقدم عروضاً للمواطنين العاملين في «الخاص» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «اتصالات إي آند»، توقيعها مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، لتقديم عروض حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في منصة نافس، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها المتمثلة في دعم الكوادر الإماراتية وتعزيز نموهم الوظيفي.

وقع الاتفاقية، محمد حمود العلوي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في (نافس)، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات إي آند»، وذلك بحضور غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس (نافس)، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي ل«اتصالات إي آند»، ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي ل«اتصالات إي آند»، وذلك على هامش معرض جيتكس، إحدى الفعاليات التكنولوجية الكبيرة في دبي والعالم.

يحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص والمسجلون في منصة نافس بموجب هذه الاتفاقية، على خصم حصري بقيمة 50% على باقات «فريدوم» المختارة، ولمدة 12 شهراً، ويشمل هذا العرض الحصري كلاً من المشتركين الحاليين والجدد.

انضمت «اتصالات إي آند»، إلى مبادرة نافس منذ العام الماضي، والتزمت من خلالها بتوظيف وتمكين أكثر من 500 متخصص إماراتي في مجالات البيع بالتجزئة، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات، خلال خمس سنوات، كما تؤكد حرصها على تزويد هؤلاء الموظفين الجدد بالخبرة والمهارات اللازمة والحلول الداعمة للتميز والتفوق. إذ تدعم هذه المبادرة تقدمهم الوظيفي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى المساهمة في دعم الأجندة الوطنية للإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال المزروعي: «توقيع مذكرة التفاهم خلال هذا الحدث العالمي الكبير في المجال التقني، يعد استكمالاً لجهود التعاون والشراكة الاستراتيجية بيننا، والجهد المشكور الذي بذلته الشركة خلال الفترة الماضية وامتثالها للمذكرة الموقعة بيننا العام الماضي خلال معرض جيتكس أيضاً، والتي أثمرت زيادة توظيف المواطنين في مراكز التجزئة التابعة للشركة بقطاعاتها المتنوعة، بما يؤكد فاعلية استراتيجية التوطين بالشركة».

فيما قال المنصوري: «تؤكد «اتصالات إي آند» التزامها بتعزيز الشراكة مع (نافس)، التي تدخل عامها الثاني على التوالي، بهدف إثراء التجارب الرقمية للكوادر الإماراتية المشاركة في برنامج نافس، لاسيما بعد الإنجاز المهم الذي أدى إلى انضمام أكثر من 220 مواطناً إماراتياً إلى كوادرنا العاملة بالشركة في مختلف القطاعات، وهو ما يتخطى نسبة التوطين المستهدفة سنوياً ضمن هذه الاتفاقية».

وأضاف المنصوري: «تفخر «اتصالات إي آند» دائماً باستقطاب المواهب الإماراتية والعمل على تمكينهم من المشاركة في تشكيل المستقبل الرقمي للإمارات. وبحصولها على تصنيف «أفضل مكان للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».