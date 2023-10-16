شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تعرض منصة «البيانات الذكية» وتطبيق «سبوت لايت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن عدد من مبادراتها وخدماتها التعليمية الرقمية القائمة على أحدث التطورات التكنولوجية والتقنية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023» بدورته الـ43 التي انطلقت أعمالها الاثنين وتستمر حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في المؤسسة أن «المؤسسة تستعرض عبر منصتها في المعرض باقة متنوعة من الخدمات والحلول التقنية التي من شأنها تعزيز عمليات التعليم والتعلم ودعم صنع القرار التعليمي وتحسين التجربة التعليمية للطلبة وتطوير مهاراتهم لا سيما في مجالات الابتكار والتفكير الإبداعي».

البيانات الذكية

وتعرض مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال مشاركتها في المعرض، «منصة البيانات الذكية»، التي تقوم على تخزين وتحليل البيانات التعليمية التي تساعد في تحسين عملية صنع القرار التعليمي؛ وذلك من خلال توفير البيانات التي تساعد الإدارات التعليمية في دعم المعلمين وفهم احتياجات الطلبة واتخاذ القرارات التي تسهم في زيادة قدراتهم وتحصيلهم العلمي.

كما تعرض منصة المؤسسة تطبيق (Read Along) الذي يساعد في تحسين المهارات القرائية للطلبة باللغتين العربية والإنجليزية، والعديد من اللغات الأخرى من خلال قراءة قصص مثيرة بوجود مدرب القراءة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «ضياء» الذي يضفي أجواءً محببة للطالب في تجربة التعلم.

تقييم ذاتي

وتبرز منصة «practice sets» التي تعرضها المؤسسة كأداة تقييم جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدة الطالب على تصحيح التدريبات ذاتياً، ومن ثم يحصل بشكل فوري على نتائج تؤشر إلى ما إذا كان على المسار الصحيح أم لا، كما أنها تساعده في حال واجهته أي صعوبة في تدريب ما من خلال تلميحات تلقائية واقتراحات فيديو أو شروح داعمة عن طريق المساعد الافتراضي.

واستعرضت المؤسسة برنامج المقصف الافتراضي، وهو منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح الطلب المسبق للوجبات المدرسية مع رؤية تفصيلية للمكونات، لتجنب مسببات الحساسية ما يضمن السلامة الغذائية ويعزز من كفاءة المقصف.

وتعرض المنصة، تطبيق «سبوت لايت»، وهو برنامج للبحث المتقدم عن مقاطع الفيديوهات والصوت يقوم على استخدام كلمة مفتاحية لاستيراد محتوى الصوت والفيديو، يوفر للطلبة والمعلمين ما يحتاجون إليه بدقة ووقت أسرع، لا سيما أنه يعمل على الفرز لفئات المعلومات المتعلقة بالمنهاج الدراسي، لتسهيل عملية البحث.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

وفي إطار حرص المؤسسة على تطوير مهارات المستقبل لدى الطلبة، طورت برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ حيث يقوم الطلبة عبر هذا البرنامج بطباعة مجسمات مختلفة تتوافق مع التصاميم المبتكرة وتلبي الحاجة، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ما ينمي قدراتهم على حل المشكلات والتفكير الإبداعي، ويعزز لديهم مهارات الابتكار والاستكشاف وتجربة قدراتهم الإبداعية بطرق عملية.

وخلال مشاركتها في المعرض تستعرض المؤسسة مع رواد منصتها تطبيقها على الهواتف الذكية «UAE ESE»؛ وذلك بهدف تحسين تجربة المتعامل والحصول على الخدمات من خلال التطبيق بكل يسر وسهولة، إلى جانب الأخذ بالتوصيات والملاحظات لتقديم أفضل الخدمات الرقمية للجمهور.