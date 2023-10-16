شكرا لقرائتكم خبر عن «لينكد إن» تعتزم تسريح 668 موظفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «لينكد إن» التابعة لشركة «مايكروسوفت»، الاثنين: «إنها ستسرح 668 موظفاً عبر فرقها الهندسية والمواهب والمالية في الجولة الثانية من تخفيض الوظائف هذا العام لشبكة التواصل الاجتماعي للمحترفين وسط تباطؤ نمو الإيرادات».

وتضاف هذه التخفيضات، التي تؤثر في أكثر من 3% من الموظفين البالغ عددهم 20 ألف موظف، إلى عشرات الآلاف من الوظائف المفقودة هذا العام في قطاع التكنولوجيا في مواجهة توقعات اقتصادية غير مؤكدة.

وقام القطاع بتسريح 141.516 موظفاً في النصف الأول من العام مقارنة بنحو 6000 قبل عام، وفقاً لشركة التوظيف تشالنجر، جراي آند كريسماس.

تجني «لينكد إن» الأموال من خلال مبيعات الإعلانات وعن طريق فرض رسوم على الاشتراكات لمحترفي التوظيف والمبيعات الذين يستخدمون الشبكة للعثور على المرشحين المناسبين للوظائف.

إيرادات «لينكد إن»

وفي الربع الرابع من العام المالي 2023، زادت إيرادات «لينكد إن» بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة ب 10% في الربع السابق.

أشارت مايكروسوفت إلى التباطؤ في التوظيف إلى جانب انخفاض الإنفاق الإعلاني كعوامل معاكسة ل«لينكد إن»، على الرغم من أنها تواصل إضافة أعضاء جدد إلى مجتمعها البالغ عدده 950 مليوناً.

قررت «لينكد إن» في شهر مايو/ أيار إلغاء 716 وظيفة في فرق الميعات والعمليات والدعم، لتبسيط عملياتها وإزالة الطبقات للمساعدة في اتخاذ قرارات أسرع. (رويترز)