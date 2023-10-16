شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرال» و«إيميرج» تطوران مشروع طاقة شمسية في «ياس باي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «ميرال»، في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع «إيميرج»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«اي دي إف»، لتطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 524 كيلوواط عند الذروة ضمن مشروع الواجهة البحرية في ياس باي، وهي منطقة حيوية توفر مجموعة مميزة من المطاعم وخيارات التسلية والترفيه على مدار اليوم، ضمن جزيرة ياس بأبوظبي. وسيساهم المشروع في تفادي إطلاق 450 طناً من غاز ثاني أوكسيد الكربون، سنوياً.

وسوف يشمل المشروع الجديد تركيب 920 وحدة شمسية في الواجهة البحرية في ياس باي، لتوفير طاقة مستدامة، وسوف تتولى شركة «إيميرج» مهمة تطوير كامل المشروع، بما يشمل كل إجراءات التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة التي تتطلبها الوحدات الشمسية لمدة 30 عاماً.

الحياد المناخي

وفي هذه المناسبة، قال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»: «سعداء بالعمل مجدداً مع إيميرج لتطوير مشروع طاقة شمسية مبتكر في ياس باي، في إطار التزامنا بدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وسوف يمثل هذا المشروع نموذجاً يحتذى لتوفير طاقة نظيفة ضمن منطقة ياس باي، وتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية بارزة. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بتعزيز الاستدامة، تعكس هذه الشراكة مدى حرصنا على تبنّي الممارسات المستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة في كل مشاريعنا والوجهات التي نطورها».

من جانبه، قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: «يسرنا التعاون مجدداً مع شركة ميرال لتطوير هذا المشروع المهم للطاقة الشمسية في ياس باي، والذي يدعم جهود الشركة لبناء مستقبل أكثر استدامة. وإننا واثقون من أن هذا المشروع بقدرة 524 كيلوواط سيساهم في توفير طاقة نظيفة عالية الجودة وموثوقة لهذه الوجهة الترفيهية الرائدة، والتي تجذب ملايين الزوار والسياح. وفي ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP28»، يعكس هذا المشروع مدى التأثير المستدام الذي يمكن تحقيقه في العديد من المواقع الترفيهية الأخرى، كما أنه يتماشى مع أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي».

التعاون الثالث

ويمثل هذا المشروع التعاون الثالث بين «ميرال» و«إيميرج»، حيث قامت شركة «ميرال» في شهر مارس/ آذار الماضي، بتدشين مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس، ليشكل بذلك أكبر مشروع طاقة شمسية على سطح مبنى في العاصمة أبوظبي. ويضم المشروع نحو 16000 وحدة شمسية تمتد على مساحة 36000 متر مربع، حيث توفر نحو 40 في المائة من احتياجات الطاقة السنوية للمنشأة، بقدرة تبلغ 7 ميغاواط عند الذروة. وكانت «ميرال» و«إيميرج» وقّعتا في عام 2022 اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى «سي وورلد أبوظبي» بقدرة تبلغ 8.4 ميغاواط.