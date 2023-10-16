شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 16-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16-10-2023.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومطاحن مصر الوسطى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والدلتا للسكر، وجهينة للصناعات الغذائية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تربح 61 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.445 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 112.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.59%، والعرب على 7.34%، واستحوذت المؤسسات على 29.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 315.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 392.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21032 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 25636 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 8803 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5300 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 528.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 87.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.63%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 47.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.50%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 11.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.10%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 69 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 33.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.11%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 4.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.192 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.