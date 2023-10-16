شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الترفيه وتحسين الخدمات لزوار حدائق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «بلدية دبي» لتعزيز قطاع الترفيه في الإمارة وتحسين الخدمات المقدمة لزوار الحدائق العامة في دبي. وسيشهد العرض الخاص في منصة دو تسليط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة المصممة للارتقاء بتجارب زوار الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في دبي، بما في ذلك التذاكر الرقمية، والتحقق من هويات الزوار بسلاسة وتعزيز رضا الموظفين وتحسين مهاراتهم التقنية وتلبية متطلبات الاستدامة.

ويرتكز العرض على منصة رقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صممت خصيصاً للجهات المعنية بمجالات الترفيه وجودة الحياة في الإمارة، وذلك تحت إشراف وقيادة بلدية دبي. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المنصة، في الارتقاء بخدمات المتعاملين عند زيارة الحدائق والمتنزهات باستخدام التذاكر الرقمية، والتحقق من هوياتهم بشكل أسرع، وذلك في إطار توفير تجربة سلسة ومريحة.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يعزز التعاون مع دو توجه البلدية في تطوير مشاريعها المستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يُعد خطوة مهمة في مسيرتنا الرامية لإحداث تحولات إيجابية ملموسة في قطاع الحدائق والمرافق الترفيهية في دبي. وستسهم الحلول المبتكرة التي توفرها المنصة الرقمية الجديدة مثل نظام التذاكر الرقمية والتحقق السريع من هوية الزوار، في تعزيز تجارب مرتادي الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم».

فيما قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): «يسرنا التعاون مع بلدية دبي لتسليط الضوء على مستقبل الحدائق خلال معرض جيتكس، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى خلق بيئة رقمية متطورة تحفز اعتماد التذاكر الذكية، وإجراء عمليات التحقق من الهوية بكل سلاسة بما يساهم في تعزيز تجارب زوار الحدائق والمرافق الترفيهية على مستوى الإمارة».