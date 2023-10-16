شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود شريف: 98.74 % تغطية الجيل الخامس للمناطق المأهولة من «اتصالات إي آند» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال مسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي ل «اتصالات إي آند»: إن الشركة تغطي حالياً 98.74% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات بشبكات الجيل الخامس، فيما بلغت تغطية شبكة اتصالات الألياف الضوئية الموصولة للمنازل 99.85%، وأن الشركة نجحت بتخفيض طلبات الدعم الفني للعملاء بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بأعدادها في السنوات السابقة.

وأضاف مسعود شريف على هامش مشاركة الشركة في «جيتكس»: إن الشركة تستعرض عشرات التقنيات المرتبطة بشبكة الجيل الخامس، وأكد أن هذه التقنيات حظيت بنصيب كبير في عروض المعرض هذا العام.

كما أكد مسعود شريف أن الشركة توَاصِل دعم منظومة الأمن السيبراني في الإمارات، وهي ملتزمة بأجندة التوطين في الدولة.

وأعلنت «اتصالات من إي آند»، على هامش المعرض، إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم في قطاع الاتصالات.

ابتكارات وحلول

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من إي آند»: إن جناح الشركة في جيتكس يركِّز على أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجال شبكات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI).

وأكَّد مسعود شريف أن التغيير الجذري الذي شهده العالم خلال السنوات الأخيرة، وسيطرة التكنولوجيا على تفاصيل وشؤون حياتنا اليومية، وَضَعَ شركات الاتصالات أمام تحدٍّ لتطوير نماذج أعمالها، وكانت لدى «اتصالات من إي آند» رؤية استباقية مكَّنتها من إدراك هذا التغيير؛ فتحوَّلت بنماذج أعمالها واستراتيجيتها نحو الاستثمار في حلول التكنولوجيا؛ لتحقيق هدفها الأكبر، وهو إسعاد العملاء، وتزويدهم بأحدث خدمات الاتصال الرقمي والحلول الذكية.

وقال مسعود: إن «اتصالات إي آند» تُوَاكِب المستقبل الرقمي، وتحرص على تقديم تجارب مبتكرة للعملاء في جميع القطاعات، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، مع مواصلة إطلاع عملائها وزُوَّار جناحها على أحدث التجارب وتقنيات شبكات الجيل الخامس (5G)، وحلول التنقل والتجزئة الذكية، والرعاية الصحية الذكية، والمنازل الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI).

وكشف مسعود عن تفاصيل إطلاق أول متجر اتصالات ذاتي التشغيل في قطاع الاتصالات حول العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي الاستراتيجية التي تعتمد عليها «اتصالات إي آند» لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية لعملائها.

تقنيات عالمية

وقال مسعود: تحرص «اتصالات إي آند» على تبنِّي أفضل التقنيات العالمية في شبكاتها للاتصالات، وقد حقَّقنا، تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، سرعةَ نقل بيانات عالية تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، والذي يُعَدُّ إنجازاً مهماً يضاف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ويضعها في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدِّم.

كما حقَّقنا ريادةً عالمية وإنجازات غير مسبوقة في شبكات الجيل الخامس عبْر تقنية الموجات الملي مترية، من خلال أول تشغيل ناجح عالمياً لهذه التقنية على طيف تردُّدي مرتفع 26 جيجاهرتز بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية، بما يُسهم في تقديم سعة كبيرة من البيانات بشكل موثوق وآمن، وهو إنجاز يعزِّز التحول الرقمي للأفراد وقطاعات الأعمال.

وحول توظيف الشركة لإمكانات الذكاء الاصطناعي، قال مسعود شريف: لدينا استراتيجية مدروسة بعناية تقوم على تعزيز نمو محفظة أعمال الاتصالات الأساسية والرقمية، من خلال تبنِّي حلول الذكاء الاصطناعي، وتبسيط نماذج الأعمال ومَزْجها بالحلول الرقمية لجميع شرائح العملاء، التي تتضمَّن خدمات الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لدفع عجلة النمو.

أتمتة النماذج

ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وقوة البنية التحتية في تحليل البيانات، تركِّز استراتيجيتنا على أَتْمَتَة المزيد من نماذج الأعمال لتعزيز الكفاءة والمرونة، وتحقيق التوافق بين إمكانات وخبرات المواهب البشرية وقدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة.

ساعد تحليل شكاوى واستفسارات العملاء، والرعاية الاستباقية، ووحدة التشغيل التي تعمل على مدار 24 ساعة، والتي تُعد بمنزلة مركز قيادة لخدمة العملاء، جنباً إلى جنب مع الكوادر البشرية ومستشاري خدمة العملاء، في وصول إجمالي مشتركي الشركة في الإمارات إلى 13.9 مليون مشترك خلال النصف الأول من عام 2023.

وعن دعم توجُّهات دولة الإمارات في تنمية قطاع الأعمال، قال: أطلقت الشركة البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، وهو برنامج مخصّص لدعم روّاد الأعمال من الشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني الامارات، وتمكينهم من بيع خدمات وحلول الشركة وتسويقها لدى عملائهم بكافة إمارات الدولة.

وبالإشارة إلى دعم أجندة التوطين، أوضح مسعود: لدينا أعلى نسب التوطين في الشركات المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة، بنسبة تجاوزت 53%، في حين تجاوزت نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة حاجز ال63%. كما حرصت الشركة على تعزيز دور المرأة في قطاع التكنولوجيا؛ حيث بلغت نسبة المواطِنات الإماراتيات 79% من إجمالي الموظفات الإناث، وهي أعلى نسبة للموظفات الإماراتيات في تاريخ الشركة.