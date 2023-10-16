شكرا لقرائتكم خبر عن «دو»: لا خطط لإصدار رموز إضافية غير 055 و058 و052 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»: إن النفقات الرأسمالية للشركة بلغت، خلال النصف الأول من العام الجاري 914 مليون درهم، تركزت على توسيع نطاق شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية وتعزيز برنامج التحول المستمر لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الحساوي، في تصريحات خاصة ل«الخليج» على هامش «جيتكس 2023» أن حصة القطاعين، الحكومي والخاص، من إجمالي أعمال الشركة ونسبة نمو هذه الأعمال 2023، تستحوذ الخدمات والحلول التي نقدمها للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على 31% من إجمالي أعمالنا، ونتوقع نمو هذه النسبة بنحو 12% خلال العام 2023. ونواصل دعم الجهات الحكومية لتحديث الخدمات التي تقدمها والانتقال إلى السحابة واعتماد التقنيات الحديثة، مثل: «بلوك تشين»، والجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز والافتراضي.

كما نواصل التركيز على تحسين وتنويع محفظة حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات المستقبل، إلى جانب المساهمة في دعم مختلف قطاعات الأعمال في جهودها لتسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول الرقمية، مثل: «الميتافيرس» و«الويب 3.0».

نمو الأعمال

وحول نسبة نمو أعمال الشركة المتعلقة بالخدمات المدارة وتخزين البيانات وبلوك تشين والمدن الذكية، وغيرها، قال الحساوي: تمكّنت الشركة على مدار سنوات من توفير مجموعة من الخدمات المدارة، مثل بناء الشبكات وخدمات استضافة البيانات والخدمات السحابية وحلول الأمن الإلكتروني.

وقد شهدت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً ساهم قي تعزيز عائداتنا الإجمالية، وفي ما يتعلق بتقنية بلوك تشين، نجحت الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية في تطوير مجموعة من الحلول والمنصات المستندة إلى تقنية بلوك تشين وتوفيرها للمؤسسات، ولا سيّما في القطاع العام.

وبالإشارة إلى نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس على مستوى الإمارات حالياً، أوضح الحساوي: تُعد تقنية الجيل الخامس ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتقديم حلول وخدمات اتصال عالية الجودة، إضافة إلى تطوير منصات وتطبيقات جديدة تساهم في تعزيز كفاءة عمليات الشركات والجهات الحكومية، حيث تتمتع تكنولوجيا الجيل الخامس بإمكانات وقدرات كبيرة لإحداث تحولات إيجابية ملموسة في نماذج الأعمال.

حيث قامت الشركة بضخ استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية متقدمة لشبكة الجيل الخامس، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال فائقة السرعة، وتمكين تطوير واعتماد الخدمات والحلول المبتكرة عبر مختلف القطاعات.

وقد أثمرت هذه الجهود عن تغطية 98.5% من سكان الإمارات في المساحات الخارجية بشبكة الجيل الخامس حالياً.

وتركز «دو» على تحسين جودة التغطية في المناطق الحيوية التي يقطنها عدد كبير من السكان، وتتطلب حركة مرور مرتفعة للبيانات عبر الشبكة، بما يلبي متطلبات سكان دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال من خدمات وحلول الاتصال. وقد شهدت شبكة الجيل الخامس نمواً متسارعاً في حركة مرور البيانات، ما يعكس زيادة الاعتماد على هذه التقنية، والتحسن الملحوظ الذي شهدته تجارب العملاء.

تجارب الشبكات

وعن أحدث تطورات تجارب شبكات الجيل الخامس المتقدم 5.5، بيّن الحساوي: حرصت الشركة على مدار السنوات الماضية، على تعزيز البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وتعمل حالياً على مواكبة أحدث التطورات على صعيد تقنيات تطبيقات شبكة الجيل الخامس المتقدم.

ونجحت الشركة في النشر الناجح لتقنية مصفوفات الهوائيات ذات المخرجات والمدخلات المتعددة ELAA، ما ساهم في تحسين تجارب المستخدمين بنسبة 30% تقريباً، كما حققت انخفاضاً بنسبة 30% تقريباً في معدل استهلاك الطاقة.

وأضاف، نجحت الشركة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في تسجيل سرعات بلغت 10 غيغابايت في الثانية، وتمكنت من توفير سرعات أعلى لنقل البيانات بمقدار 3 أضعاف السرعة المتوفرة حالياً للمستخدمين في الإمارات.

ورداً على أبرز جهود دو لتعزيز ممارسات الاستدامة، أوضح الحساوي أن الشركة نجحت في تنفيذ حلول متكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية في 60 موقعاً خاصاً، حتى الآن، مع خطط لتوسيع نطاق الحلول لتشمل 270 موقعاً بنهاية عام 2024.

أنظمة الطاقة

ويساهم كل موقع من المواقع، التي تستخدم حلول أنظمة الطاقة الشمسية، في توفير 26.6 ميغاوات ساعة من الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون بمقدار 11 طناً سنوياً.

وعن أبرز مشاريع «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، التي تركز عليها خلال جيتكس 2023، أشار الحساوي إلى أن المشاركة هذا العام تتمحور حول 3 مجالات رئيسية، هي: التكنولوجيا، والابتكار والتحول الرقمي، والاستدامة.

وتسلّط الشركة الضوء ضمن محور التكنولوجيا على أحدث التقنيات والحلول التي طورتها لمصلحة المجتمع وللعديد من القطاعات، منها الصنيع و الزراعة.

وتعرض الشركة ضمن محور الابتكار والتحول الرقمي، المنصات والخدمات المصممة لتمكين الشركات والجهات الحكومية من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، وتعزيز الكفاءة والقدرات التنافسية، من خلال المساعدة في الانتقال إلى السحابة، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوك تشين ومراكز البيانات، أما المحور الثالث فسيركز على الاستدامة.

وعن اعتزام «دو» طرح رموز جديدة إضافة إلى 055 و058 و 052 قال الحساوي: عادة ما يتم طرح الرموز الجديدة لشرائح اتصال الهاتف المتحرك، وفقاً لاحتياجات العملاء ومتطلبات السوق، وليس لدينا حالياً خطط لطرح أي رموز جديدة.