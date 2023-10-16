شكرا لقرائتكم خبر عن تدفقات حادة على صناديق الدفاع في أمريكا وأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقبل المستثمرون في الأسبوع الماضي على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر في شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا وسط توقعات بأن يمتد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر الحدود.

وشهد صندوق (آي شيرز) المرتبط بالصناعات الدفاعية والجوية الأمريكية الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار تدفقات صافية قدرها 7.2 مليون دولار للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد سبعة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، حسبما أظهرت بيانات ليبر.

وشهد صندوق الاستثمار (إنفسكو) وحجمه مليارا دولار تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 48 مليون دولار، وهو أفضل أداء له منذ يوليو/ تموز 2022. وارتفع كلا الصندوقين بأكثر من 4% الأسبوع الماضي.

صندوق مستقبل الدفاع

وفي أوروبا، شهد صندوق مستقبل الدفاع، الذي أُطلق في الآونة الأخيرة، تدفقات أسبوعية قدرها 1.1 مليون دولار.

وقال هيكتور ماكنيل، الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس (هانيتف): «ارتفعت أسهم الصناعات الدفاعية على خلفية صدمة أحداث مطلع الأسبوع الماضي... بالنسبة للعديد من المستثمرين، من المنطقي اللجوء للدفاع كوسيلة تحوط ضد الصدمات الجيو سياسية».

وقال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في (فيتافي): «إذا استمر القتال لفترة أطول بكل أسف، فسوف يلجأ المستثمرون إلى موردي الأسلحة والدفاع».

وارتفعت أسهم «آي. شير» 5.75% وإنفسكو 14.2% في العامين الماضيين وسط توقعات بزيادة ميزانيات الدفاع، في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا. (رويترز)