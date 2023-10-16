اهتمام عالمي بتجربة الفوترة الالكترونية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تجربتها في تطبيق الفوترة الالكترونية بالمملكة، وذلك خلال اجتماعات منتدى الإدارة الضريبية المنعقد في سنغافورة ، بحضور مفوضي الإدارات الضريبية من أعضاء المنتدى الذي يضم أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية وهيئات إدارة الضرائب الإقليمية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية. ولاقت تجربة المملكة في تطبيق الفوترة الالكترونية تفاعلا واسعا وردود فعل إيجابية من جانب المشاركين في المنتدى، الذي شملت مناقشاته على مدى الأيام الثلاثة لانعقاده تبادل الممارسات الرائدة والمعارف والخبرات، حيث تلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلبات عدة من الدول المشاركة، بما فيها فرنسا وماليزيا والسويد والبرتغال والصين؛ للاطلاع بشكل تفصيلي على تجربة المملكة في الفوترة الالكترونية، التي تُعد إحدى أسرع الدول على مستوى العالم في تطبيق «الفوترة الالكترونية»، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدمة في المملكة، وجاهزية القطاع الخاص السعودي لاستيعاب التطورات التقنية.

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