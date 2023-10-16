انطلاق معرضي الحديد والصناعات المعدنية والزجاج في الرياض

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وثمن السالم الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، معربا عن سعادته بالإقبال الكبير واللافت لزيارة المعرض مما يؤكد أن المملكة أصبحت محط جذب للشركات العالمية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات نظرا لما يجدونه من فرص استثمارية كبرى للتعرف على احتياجات السوق الأمر الذي ينعكس على زيادة المبيعات والحصول على عقود مستقبلية.
وأبدى السالم إعجابه بتواجد المحتوى المحلي من القطاعات المحلية مما يؤكد التطور الكبير للمعرض مقارنة بالأعوام الماضية ومواكبة التطورات الحديثة بالقطاع الصناعي ، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية لديها توجه لنقل تجربة مثل هذه المعارض المتخصصة لإقامتها في الجبيل وينبع وجازان.
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