ملتقى الامتياز

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وبين مدير إدارة الفعاليات والتسويق في الغرفة نايف المنسلح، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الامتياز التجاري في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع الوعي والتعريف بالخدمات والبرامج والمبادرات في هذا المجال .
وأشار إلى أن الملتقى سيحوي العديد من الورش التخصصية، والجلسات الاستشارية، التي تستكمل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من أجل دعم وتنمية هذا القطاع، والعمل على ازدهار هذه الصناعة واستدامتها، وخلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية؛ مما ينتج عنه توفير العديد من الفرص الوظيفية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
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