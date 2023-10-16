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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى الامتياز التجاري في بريدة تقيمه الغرفة التجارية في القصيم، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ممثلة بمركز الامتياز التجاري، وبمشاركة العديد من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الامتيازات التجارية «Franchise» غد الأربعاء، بمقر الغرفة ببريدة.

وبين مدير إدارة الفعاليات والتسويق في الغرفة نايف المنسلح، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الامتياز التجاري في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع الوعي والتعريف بالخدمات والبرامج والمبادرات في هذا المجال .

وأشار إلى أن الملتقى سيحوي العديد من الورش التخصصية، والجلسات الاستشارية، التي تستكمل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من أجل دعم وتنمية هذا القطاع، والعمل على ازدهار هذه الصناعة واستدامتها، وخلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية؛ مما ينتج عنه توفير العديد من الفرص الوظيفية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.