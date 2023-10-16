شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر الدولية» تطور مطار الوجه بمعايير عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة البحر الأحمر الدولية عن تكليفها بأعمال تطوير وتجديد مطار الوجه (EJH) الذي يقع في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.

ويركز التطوير على تجديد المطار وفق معايير عالمية، إلى جانب تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية.

وتقوم «البحر الأحمر الدولية» ببناء صالة دولية جديدة سيكشف عن تصاميمها قريبا، مما سيرفع جاهزية مطار الوجه لتقديم المزيد من الرحلات المباشرة التي ستخلق حراكا اقتصاديا تستحقه المنطقة، وتوفر فرصا وظيفية للمجتمع المحلي.

وسيكون المطار قادرا على خدمة المشاريع التي يتم تطويرها في المنطقة كلها، ويعد فرصة لأن يكون بوابة جديدة لـوجهة «أمالا» التي تقوم الشركة أيضا بتطويرها، بالإضافة لفرصة أن يصبح منصة جديدة لعمليات تشغيل شركة «فلاي رد سي» التابعة لـ «البحر الأحمر الدولية» وهي أول شركة طائرات مائية بالسعودية، وهذا أيضا سيزيد من ربط المنطقة ببعضها البعض.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ «البحر الأحمر الدولية» جون باغانو إلى تجديد «مطار الوجه» لجعله مطارا حديثا يخدم سكان منطقة تبوك، من خلال تلبية احتياجات المجتمع المحلي المتنامية.

وينضم هذا المشروع إلى قائمة طموحة من مشاريع الطيران التابعة للشركة، حيث استقبل «مطار البحر الأحمر الدولي» الشهر الماضي أول رحلة تجارية داخلية قادمة من الرياض ضمن رحلات أسبوعية تمت جدولتها.

وبوصفه جزءا من أعمال التطوير الجارية في «مطار الوجه»، ستنقل 4 رحلات تشغلها الخطوط الجوية السعودية من «مطار الوجه» إلى «مطار البحر الأحمر الدولي» وهي من مدينتي الرياض وجدة، ولضمان سلاسة التنقل، ستوفر «البحر الأحمر الدولية» خدمات نقل مجانية بين «مطار البحر الأحمر الدولي» و»مطار الوجه»، وأيضا بين «مطار البحر الأحمر الدولي» والمسافرين من مدينة أملج.

من جهة ثانية، استقبل «مطار البحر الأحمر الدولي» أولى رحلاته الشهر الماضي، وبدأت الحجوزات في أول منتجعين في الوجهة، وبمجرد اكتمال أعمال التطوير في وجهة «البحر الأحمر» بحلول عام 2030، ستحتوي الوجهة على 50 منتجعا يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافة إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراس فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.