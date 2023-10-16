إطلاق 10 فرص استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة

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وأوضحت الهيئة أنها أتاحت كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية نوعية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.
وأشارت إلى أن هذه الفرص تأتي كمخرجات من برنامج تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقا.
وتهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات، كما تستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.
وقدم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي الشكر لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على الدعم المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة «استثمر في السعودية» من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة.
وحثت الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها الالكتروني والتواصل مع فريق العمل للإجابة على أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكل أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الالكتروني المخصص لذلك.
الفرص الـ10
- البطاريات.
- مراوح الطائرات.
- الأنابيب والأهواز.
- الأسلاك والكابلات الكهربائية والألياف البصرية.
- مكونات نقل الحركة الميكانيكية.
- المضخات.
- المكابح والمحاور والمجلات ومكونات الجنزير.
- الدوائر الالكترونية ومكوناتها.
- الصمامات.
- المحركات الكهربائية (المواطير).
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