إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في الربع الأول 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن الهيئة ستصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، حيث سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض «ميفما كونفكس» 2023م الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار «إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي»، في مدينة الرياض يومي 15 - 16 أكتوبر الجاري.

وأوضح الحماد أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7 %.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار «إن نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعا حيويا وجاذبا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كافة الأنشطة العقارية».

يذكر بأن المؤتمر استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاء باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة.