شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخصص أسبوع الابتكار فعالياته لكافة مجالات الابتكار التجاري، حيث تمحورت حول الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والتقنية، مثل: ابتكارات صحة الإنسان، وأولوية ابتكارات استدامة البيئة، وأولوية ابتكارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى أولوية ابتكارات اقتصاديات المستقبل، وهي ابتكارات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، وابتكارات الفضاء، والدرونز والروبوتات، كما يسلط الأسبوع الضوء على مجالين صاعدين للابتكار التجاري، وهما الابتكار في مجال الثقافة، والابتكار في نماذج وأنماط الأعمال التجارية.
ويركز على بناء علاقات عملية مستدامة بين رائدات ورواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي حول المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «منشآت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.