شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 3.5 مليار يوان.. مصر تصدر أول سندات باندا لأجل 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين أن مصر أصدرت أول سندات الباندا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (478.74 مليون دولار).

وأوضح الوزير محمد معيط، أن مصر نجحت في الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا بعائد 3.5 بالمئة سنويا لمدة ثلاث سنوات.

سندات الباندا

وسندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.

(الدولار = 7.3109 يوان صيني).

وقبل نحو أسبوعين بحث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إصدار مصر سندات الباندا مقومة باليوان الصيني مع نظيره الصيني بان قونج شنج.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في عددا من الملفات المهمة ومنها مبادلة العملة بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري.

وجاء لقاء الجانبين خلال حضور حسن عبد الله الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف في العاصمة الصينية بكين.