شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب قطاعي المالية والتعدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على ارتفاع اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب قطاعي المالية والتعدين، في حين ظل المستثمرون عازفين عن المخاطرة وسط احتمالات تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق، إذ قادت أسهم شركات التعدين والبيع بالتجزئة المكاسب.

وبلغ مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.41%، بينما صعد المؤشر داكس الألماني 0.34%، وصعد «كاك» الفرنسي 0.27%.

وصعد مؤشر التعدين 1.8 بالمئة مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بفضل الآمال في زيادة الطلب من الصين.

كما عززت مكاسب المؤشر زيادة سهم شركة (إس.إس.إيه.بي) 2.4 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيف سهم شركة الصلب السويدية.

وزادت أسهم الشركات المالية واحدا بالمئة مع ارتفاع سهم (يو.بي.إس) 1.9 بالمئة بعد أن رفع بنك (آر.بي.سي) الكندي تصنيف سهم البنك السويسري.

وأدى القلق من قوة سوق العمل في منطقة اليورو والمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط إلى جعل المستثمرين في حالة توتر في الآونة الأخيرة رغم أن تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التيسير النقدي هدأت بعض المخاوف. (رويترز)