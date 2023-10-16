شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة الغامرة» تشد انتباه زوار «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شدت شركة إريكسون انتباه زوار معرض جيتكس، بما قدمه جناحها من عرض فريد من نوعه، سلط الضوء على مزايا وفوائد تقطيع الشبكة على شبكة الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات وللمستهلكين على حد سواء.

ويؤكد الحل الذي تم استعراضه أمام الزوار على إمكانية مشاركة المشجعين بشكل غامر في أنشطة الأندية الرياضية، لا سيما في مجال كرة القدم، فضلاً عن فرص الأعمال التي يقدمها من خلال تقطيع الشبكة، وتعرّض واجهات برمجة التطبيقات على شبكة الجيل الخامس.

ويمكن لمزودي خدمات الاتصالات، من خلال الجمع بين إمكانات شبكة الجيل الخامس المستقلة، وتقنيات تقطيع الشبكات وتعرّض واجهات برمجة التطبيقات، تقديم تجارب جديدة وغامرة لعشاق الرياضة، بما يؤدي إلى تدفقات إيرادات جديدة. واستعرضت إريكسون من خلال منصة معرض جيتكس، كيف يمكن لتطبيق خاص بمشجعي الرياضة، يدعم الميزات التي توفرها هذه التقنيات، أن يوفر المزايا الخاصة باللعب، والكاميرات التي يتحكم فيها المستخدم، وعمليات إعادة اللعبة من جديد، ومستويات الاشتراك المتدرجة، لتعزيز التجارب الشخصية وعمليات الشراء داخل الملعب.

ولتسليط الضوء بشكل أكبر على فوائد تقطيع الشبكة وفرص تعزيز تجارب العملاء، قدمت إريكسون عرضاً توضيحياً ل «تجربة تعليم الواقع الموسع لتقنية الجيل الخامس».