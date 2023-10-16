شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات حكومية قوية في اليوم الأول من «جيتكس» 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” ووام

تستعرض الجهات الحكومية المحلية والاتحادية مستقبل الخدمات الرقمية خلال مشاركتها في الدورة 43 لمعرض «جيتكس غلوبال 2023»، وسط مشاركة أكثر من 6000 جهة وشركة عارضة من أكثر من 170 دولة، بين 16 و20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وعرضت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر جناحها في معرض جيتكس، عدداً من خدماتها الذكية الجديدة، ومبادراتها المتميزة في المجال التقني، والتي تعزز من ترسيخ رسالتها في المجتمع وتقديم خدماتها بأسس حضارية متطورة وخطوات سهلة تلبي طموحات الجمهور وتحقق السعادة لهم.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، حرص الهيئة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات بمواكبة التطور التقني والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتسخيرها لخدمة الأهداف في بيئة العمل، وفق رؤية استباقية تسهم في استدامة الخدمات، وتعزز من التنافسية في الابتكار والتميز الذي تنشده الدولة.

ومن الخدمات التي شاركت فيها الهيئة، توفير خدمات الهيئة عبر أجهزة أليكسا من أمازون، حيث يمكن طرح أسئلة على أليكسا المساعدة الافتراضية تتعلق بمواقيت الصلاة والتاريخ الهجري والاستماع لأذكار الصباح والمساء مع توفير خاصية التنبيه. كما تم تطوير الخدمة للحصول على بعض الخدمات الأخرى الخاصة بالهيئة، مثل طلب الاستماع لخطبة الجمعة باللغة العربية والإنجليزية ولغة الأوردو، إضافة إلى لغة الإشارة، وخاصية مواقيت الصلاة، والتاريخ الهجري، وتحديد أقرب موقع لمركز تحفيظ القرآن الكريم.

كذلك التعريف بخدمة رمز الاستجابة السريعة «كيو آر» للتبرعات الوقفية، واستبدال طرق التحصيل التقليدية، واعتماد الدفع الإلكتروني.

دائرة الطاقة في أبوظبي

وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة في الإمارة يؤدي دوراً محورياً في منظومة التحوّل الذكي لحكومة أبوظبي، من خلال تطبيق خطة متكاملة لكافة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين؛ لتصبح متوفرة عبر المنصات الرقمية المعتمدة.وقال إن مشاركة الدائرة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، تأتي في إطار الحرص على دعم المبادرات الحكومية الرقمية الرائدة في إمارة أبوظبي، لافتا إلى أن المعرض يعد منصة متكاملة لاستعراض أحدث المشاريع والمبادرات والتطبيقات الرقمية والجديدة والمبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة المجتمع ودعم مسيرة التحوّل الرقمي لحكومة أبوظبي.

وقال إن جيتكس 2023 يأتي في توقيت مثالي هذا العام قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28» الشهر المقبل في دولة الإمارات، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في إيفاء الإمارات والعالم بالتزامتهم المناخية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الاستدامة.وأشار إلى أن دائرة الطاقة ستعرض هذا العام المرحلة الثالثة من الخارطة الحرارية لكثافة استهلاك المياه والكهرباء في المباني، والتي تستخدم تقنيات ثلاثية الأبعاد لرسم خرائط المباني وعرض بياناتها. كما يقدم المشروع المبتكر رؤى في غاية الأهمية حول استهلاك الكهرباء والمياه في المباني في أبوظبي، ما يمكن من صياغة السياسات القائمة على البيانات الموثوقة والقابلة للتنفيذ.

وأوضح أن المشروع يعزز مستوى الوعي لدى المستهلكين في فهم معدل الاستهلاك بنسبة 70%، وتوفير بيانات كاملة لأكثر من 350 ألف مبنى خلال مدة لا تتجاوز الدقيقة، كما يقدم النظام بيانات مرئية لأكثر من 72 مليون قراءة شهرية في خريطة ديناميكية واحدة، فضلاً عن تقليل التدخل البشري بنسبة 90% في عرض البيانات وتحليلها.

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

وتشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات معرض «جيتكس 2023». وتستعرض المؤسَّسة خلال هذه المشاركة مجموعةً من مشاريعها ومبادراتها الرقمية الرامية لتعزيز مسارات المعرفة والتعليم في المنطقة، وتحفيز المبتكرين والمبدعين وتمكين مُختلف شرائح المجتمع، لاسيما جيل الشباب. وتسعى المؤسَّسة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات والابتكارات المتقدمة في دفع عجلة التنمية المعرفية، بالاستفادة من المنصة العالمية التي يتيحها معرض«جيتكس».

وأوضح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن المؤسَّسة تهدف من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى الإضاءة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها المعرفية وخدماتها الذكية، وإبراز دورها في تعزيز المحتوى المعرفي العربي في الفضاء الرقمي، والإسهام في سد الفجوة الرقمية والمعرفية إقليمياً. ولفت بن حويرب إلى أنَّ معرض «جيتكس» يشكِّل منصةً مثالية لعرض مشاريع ومبادرات المؤسَّسة القائمة على الرقمنة، نظراً لمكانته المرموقة في المشهد التقني العالمي، ويتيح مساحات لتطوير آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع أقطاب التكنولوجيا والرقمنة في المنطقة والعالم.

وتشمل المشاريع والبرامج التي تعرضها المؤسَّسة خلال مشاركتها في دورة هذا العام «مؤشِّر المعرفة العالمي»، والذي يوفِّر بيانات موثوقة ومؤشِّراتٍ مرجعية تساعد الدول على فهم التحديات وكيفية مواجهتها، ومواكبة التطورات والاتجاهات المستجدة، واستكشاف الآفاق المستقبلية من المنظور المعرفي. كما تستعرض المؤسَّسة «مركز المعرفة الرقمي»، وهو منصة معرفية رائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

وتستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في معرض جيتكس، التطورات التي طرأت على مشروعيها الرقميين الذكيين للنظام المتكامل لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومنصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكية (PaCE).

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة أن مشاركة المؤسسة في أكبر حدث تقني للمؤسسات والحكومات في العالم، تأتي في إطار حرصها على مواكبة أحدث التطورات، التي يشهدها واقع البيانات الضخمة والأمن السيبراني والحوسبة، مشيرة إلى أن القطاع الصحي هو أحد أكثر القطاعات تقدماً وتطوراً في العصر الحالي.

وأضافت أن المؤسسة تلتزم بتطوير القطاع الصحي، وتبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، موضحة أن هذا الحدث يتيح للمؤسسة استعراض إنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال تحليل البيانات الصحية، وتوظيف التقنيات الذكية لتحسين تشخيص وعلاج الأمراض.

يعتبر «غيّاث» لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نظاماً متكاملاً رقمياً ذكياً، يسمح بالربط مع أنظمة وتطبيقات مختلفة، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقق التكامل بين أنظمة المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين، ويهدف إلى تحقيق الاستباقية والمرونة المؤسسية واستدامة الأعمال، حيث يتيح غياث للعاملين إدارة الطوارئ والمخاطر بفاعلية وحرفية من خلال منصات البيانات وبتبادل المعلومات والموارد أثناء الطوارئ.

وتستعرض المؤسسة منصة الخدمات الصحية الذكية المتطورة لإدارة بيانات المؤسسة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، وتربط عملية صنع القرار بسلاسة على المستوى الداخلي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان

وتستعرض دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال مشاركتها تحت مظلّة حكومة عجمان، في معرض جيتكس أحدث خدماتها ومبادراتها الرقمية.

وتُسلِّط الدائرة الضوء على بوابة الخدمات المستحدثة في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي بحلّتهما الجديدة، باعتبارها الوجهة الأولى لإنشاء وإدارة الأعمال في الإمارة، وخدماتها الجديدة المتاحة عبر التطبيق الموحّد لحكومة عجمان «عجمان ون».

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: «إن مشاركة الدائرة في هذا المعرض السنوي المهم تأتي لإبراز خدماتنا ومبادراتنا الرقمية أمام نخبة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال وكبرى الشركات الوطنية والأجنبية والعالمية، انطلاقاً من دورنا في قيادة أجندة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها».

وأضاف: «نحظى سنويّاً بفرصة لقاء قادة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، والاطلاع على آخر التطورات في ميادين التقنية الحديثة، والممارسات المُثلى في تبنّي الحلول الذكية العصرية والابتكارات الرقمية».

بدوره أكّد خالد خميس الشحّي، مدير إدارة تقنية المعلومات، حرص الدائرة على تقديم تجربة فريدة لمختلف شرائح المتعاملين من خلال بوابة الخدمات الجديدة الذي تم تفعيلها مؤخراً، حيث تجمع البوّابة بين السهولة والمرونة والخصوصية والأمان، وتتميّز بالتكامل مع الخدمات الحكومية المترابطة، لتوفير رحلة متعامل متميزة.

«دبي الرقمية»

وافتتحت دبي الرقمية فعاليات المنصة الرئيسية لحكومة دبي في معرض «جيتكس جلوبال 2023» بمشاركة ما يزيد على 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي. وتستعرض دبي الرقمية من خلال المنصة مجموعة كبيرة من خدماتها ومشاريعها الرقمية، كما تُطلق العديد من المشاريع والخدمات الجديدة التي تعمل من خلالها على تحقيق وتمكين استراتيجيتها ودعمها بالمزيد من المشاريع المبتكرة نحو رقمنة الحياة بالكامل في مدينة دبي.

وتُسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المنصة الموحدة على المشاريع المهمة لجميع مؤسساتها التابعة لها، ففي مجال الأمن السيبراني، تستعرض مستجدات مشاريع المها نظام المسح المتطور الذي يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية في الإمارات وخارج الإمارات والثغرات الموجودة في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورتها بدقة عالية وتوفير الطريقة المثلى لسد هذه الثغرات. إلى جانب مشروع واجهة برمجة تطبيقات دبي، البوابة المصممة لتمكين المستخدمين والمطورين وضباط الأمن الالكتروني من تقييم واختبار واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف في طلبات واجهة البرمجة التطبيقية المقدمة لمساعدة المطورين والمستخدمين في إصلاح وتأمين واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم.

كذلك تتضمن المشاريع «مرقاب»، وهو جهاز فعلي يتم تثبيته في شبكة الجهة الحكومية للمساعدة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية. ويتم منحه للجهات التي لا تملك وسيلة أو أداة داخلية أو إدارة للمعلومات والأحداث الأمنية (SIEM). فضلاً عن مبادرة «مركز العمليات الأمنية السيبراني» والذي يقوم بمراقبة أداء الأمن السيبراني للجهات الحكومية من خلال نظام عمليات الأمن السيبراني المركزي SOC كما يساعد في اكتشاف أي حوادث أمنية وقياس وقت استجابة الجهة المعنية لإصلاح التهديدات أو الخروقات الأمنية. ومشروع «أساس» الذي يوفر تفاصيل حول الامتثال للوائح أمن المعلومات ونضجها، كما يسرع من وتيرة عمليات التدقيق، ويوسع تغطية الأساليب والممارسات المعتمدة، إلى جانب تمكين إجراء تعديلات مستقبلية على أساليب التنظيم والتدقيق.

وفي مجال البيانات، تستعرض دبي الرقمية مشروع «اعرف متعاملك» الذي يهدف إلى تقديم نظرة شاملة عن هوية الفرد سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً أو مستثمراً افتراضياً لتزويده بخدمات حكومية استباقية ومصممة وإيجابية. ومشروع «التعداد اللحظي لسكان دبي»، والذي يُعد مبادرة استباقية رائدة على مستوى المدينة، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر لتقديم سجل سكاني لحظي يتمتع بجودة عالية وتغطية شاملة مع مراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات.

دائرة الأراضي والأملاك

تُشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في معرض جيتكس جلوبال، حيث تستعرض موقعها الإلكتروني الرسمي، وتقدّم شرحاً تفصيلياً حول أبرز الخدمات الرقمية المتوفّرة على الموقع، بما في ذلك الاستعلام عن حالة مشروع عقاري، وطلب تسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقوانين وأهم التشريعات.

وضمن مشاركتها في منصّة مؤسسة الإمارات للحلول العقارية رقم A20؛ تقدّم الدائرة أحدث المستجدات حول تطبيق دبي ريست المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، حيث يتم من خلاله أداء كافة الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار، والمستأجرين، والوسطاء العقاريين، والمطورين العقاريين، والمقيميين العقاريين، والمستثمرين وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري، حيث تُبرز أهمّ الخدمات المتوفّرة على التطبيق مثل الاستعلام عن حالة العقار، ودفع المبالغ المستحقة: رسوم الخدمة، ومستحقات مركز فض المنازعات، والمدفوعات الملغاة، إلى جانب خدمة الدفع المباشر الخاصة بنظام إيجاري، والحاسبة الإيجارية الجديدة، وتحديث المعلومات الخاصة بالمتعامل في دائرة الأراضي والأملاك دبي.

كما تسلّط الضوء كذلك على «منصّة التسجيل العقاري اللحظي في دبي» والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، والتي تمثّل شاشة بيانات توضح التصرفات الحية في مختلف مناطق دبي، إلى جانب القضايا التي أغلقت في اليوم، وعدد عقود الإيجار التي تم تسجيلها في اليوم الواحد.

«وزارة الاقتصاد»

أطلقت وزارة الاقتصاد خدمتها الجديدة «دردشة الذكاء الاصطناعي» المدعومة بتقنية CHAT GPT، وذلك خلال مشاركتها في «جيتكس غلوبال 2023». وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن معرض «جيتكس» يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاعات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، كما تعرض من خلاله مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أفضل وأحدث الخدمات والحلول الرقمية، والتي تلعب دوراً بارزاً في دعم جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وقال: «تبنت الوزارة رؤية استراتيجية تمثلت في تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية متطورة وفعالة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربتها الرقمية المتميزة واستعراض خدماتها المبتكرة والرائدة، حيث تدعم الخدمة الجديدة»دردشة الذكاء الاصطناعي«إثراء تجربة مميزة للمتعاملين ورفع مستوى الرضا والسعادة لديهم، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتطبيقات المتقدمة».

وتهدف خدمة «دردشة الذكاء الاصطناعي» إلى حصول المتعاملين على كافة الاستفسارات والمعلومات التي يحتاجون لها بسهولة ومرونة، وذلك من خلال الرد الآلي عليها في أسرع وقت، حيث توفر الخدمة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتشريعات والقوانين واللوائح الاقتصادية وكذلك كافة خدمات الوزارة من إجراءات قيد وكالة تجارية وفتح فرع جديد لجمعية تعاونية وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة.

وتعرض الوزارة من خلال جناحها بالمعرض الخدمة الجديدة، حيث يقوم فريق عمل الوزارة باطلاع المشاركين على كيفية الاستفادة منها والتعامل معها.

«خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة»

إلى ذلك، قال الدكتور محمد العسكر، ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بدائرة التمكين الحكومي، أن حكومة أبوظبي تشارك في معرض جيتكس 2023، بأكثر من 100 مبادرة نوعية تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن المعرض سيشهد إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي ستطلق للمرة الأولى على مستوى العالم، لافتاً إلى وجود مبادرات من قبل دائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التمكين الحكومي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وقال إن حكومة أبوظبي تبنّت شعار «نقود المستقبل الرقمي» ترسيخاً لتطلعات القيادة بتمكين استخدام تقنية المعلومات والتكنولوجيا في جميع جوانب العمل الحكومي، لتقديم تجربة متميزة للمتعاملين وأيضاً تقليل التكاليف تعزيز الإنتاجية وترسيخ مبادئ الابتكار والإبداع في العمل الحكومي.وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي بقيادة دائرة التمكين الحكومي، التي تتولى مهمة تمكين مسيرة التحوُّل الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي.

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

تستعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، 11 مشروعاً تقنياً ذكياً، خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن جيتكس يعتبر منصة حيوية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا في قلب دبي، وتعكس الالتزام بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الحلول الذكية التي تعرضها إقامة دبي جاءت ثمرة للرؤية الرائدة والجهود المستمرة لفريق العمل في تطبيق أحدث التقنيات والتحسينات الذكية، لتسهيل حياة المجتمع، وتعزيز تجربة المقيمين والزوار في إمارة دبي.

وشدد على الرؤية الاستباقية والمتقدمة والمستدامة التي تنتهجها الإدارة العامة في مجال تبني التكنولوجيا والابتكار من أجل جودة الحياة وسعادة المتعاملين.

وشهد اليوم الأول من فعاليات المعرض زيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، منصة إقامة دبي، للاطلاع على الخدمات والمشاريع الذكية، كما توافد عدد كبير من الجمهور المهتم بالشأن التقني الذي أبدى إعجابه بالخدمات المعروضة ضمن منصة إقامة دبي رقم c- s1 بقاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن منصة اقامة دبي كلا من مشروع التطبيق الذكي، وخدمة الاتصال المرئي، والتطبيق الذكي، والجوازات والأحوال الشخصية، ومنصتي، وخدمة الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار والمستقبل، وباقة العمال والفئات المساعدة، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، والبوابة الذكيّة.

وتطرح إقامة دبي ضمن منصتها فرصة للجمهور كي يتعرف على تطبيقها الذكي الذي يوفر باقةً من الخدمات الذكية التفاعلية للمتعاملين، وتجربة حية لخدمة الاتصال المرئي المباشر عبر الفيديو، إضافة لباقة متنوعة من الخدمات الرقمية المتميزة وفقا لرؤية الإمارات 2030.

كما تستعرض «منصتي» التي تساعد الموظفين في أداء مهامهم الوظيفية، بالإضافة لتطبيق كفاءتي للموظفين، والذي يحتوي على مؤشر السعادة اللحظي، فضلاً عن نظام إقامة دبي الذي يحتوي على مزيج من الإحصائيات واستخدام البيانات الضخمة وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية، إلى جانب منصة توفر خدمات مختلفة لمركز الابتكار والمستقبل، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، والبوابة الذكية الجديدة التي توفر خدمات مؤتمتة بالكامل لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين.

مركز الإحصاء في أبوظبي

وأكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، أن المركز نجح في تمكين 12 جهة حكومية من إنتاج المؤشرات الإحصائية، موضحاً أن المركز كان في السابق الجهة الوحيدة التي تنتج هذه المؤشرات.

وأكد أن تمكين هذه الجهات من انتاج المؤشرات تم عبر التعاون وتدريب الكفاءات التي لديهم وتوفير المنهجيات الدولية المعتمدة لدى المركز.

وقال على هامش مشاركة المركز في معرض جيتكس 2023.. «إن المشاركة بمعرض جيتكس من خلال جناح حكومة أبوظبي يهدف لاستعراض بعض المبادرات التي نعمل عليها، ومن أهم هذه المبادرات هي منصة التحليل والاستقرار في حلتها الثانية والتي يتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية في رسم السياسات المستقبلية لمجتمع واقتصاد أفضل، وكذلك هناك مبادرة تسخير البيانات للصالح العام وهذه المبادرة تكون بالتشارك مع القطاع الخاص في تبادل البيانات مع الحفاظ على سريتها».

وأضاف أن التكنولوجيا أساس وركيزة في مركز الإحصاء في أبوظبي كونها تخدم وتساعد في ربط البيانات من جهات مختلفة.

وأوضح أن عملية ربط البيانات عادة لا تكون مسألة سهلة، لكن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساعدنا في إنجاز المهمة وربط البيانات ورفع جودتها ليسهم في مساعدة الإحصائيين في إنتاج المؤشرات الإحصائية بشكل أفضل، لافتاً إلى أن التكنولوجيا ركيزة في إنجاز العمل لديهم في مركز الإحصاء.

وأشار القمزي إلى أن البيانات التي تصل من جهات مختلفة لم يتم إنشائها للعمل الإحصائي، وبالتالي فمن أبرز التحديات التي نواجهها هو أنه وعند استلام البيانات يجب أن تكون مسخرة للعمل أو للإنتاج الإحصائي.

دائرة البلدية بعجمان

وتستعرض دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المشاركة بجناح حكومة عجمان، أحدث إنجازاتها الرقمية لجمهور المنصة، والمبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة، التي سيتم تدشينها خلال أيام المعرض الأكبر والأكثر شمولاً على النطاق العالمي.

وقالت هند الشامسي مديرة إدارة الخدمات الذكية بالدائرة، رئيس فريق معرض جيتكس، إن الدائرة تفخر بتواجدها في معرض عالمي هام يجمع نخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً وكفاءة في العالم الرقمي ومجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، مؤكدةً حرص الدائرة على المشاركة في كل دورة للمعرض واضعةً بصمتها في المعرض الحيوي، لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطبيقات والأنظمة التي تضمن تجويد الحياة والارتقاء بكافة المجالات.

وأضافت أن الدائرة تستعرض بجانب 11جهة حكومية وخاصة في الإمارة، أبرز أهم الإنجازات التقنية والمبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية، لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتأمين تجربة استثنائية للمتعاملين.