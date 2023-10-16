شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات أجهزة الترفيه المنزلية وحلول الطاقة الشمسية والذكاء التوليدي في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض جيتكس جلوبال 2023. وتعرض الشركة خلال مشاركتها مجموعة واسعة من أجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف عالية الجودة وعالية التقنية والاقتصادية من حيث استهلاك الطاقة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نمط حياة سكان منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى هايسنس إلى تطوير المنازل الذكية تحت شعار «انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها»، من خلال مجموعة منتجاتها الحصرية التي تشمل شاشات «ULED X» والتلفزيونات الليزرية الحائزة على جوائز، وغسالات الصحون وأجهزة الميكروويف والثلاجات المتطورة، وتتوفر هذه المنتجات الاستثنائية وفق شرائح أسعار متعددة تلبي احتياجات جميع العملاء.

تعزيز الابتكار والتكنولوجيا

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تعكس هذه المجموعة من المنتجات الخطوات الكبيرة التي تحققها هايسنس لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الأجهزة المنزلية والترفيه. ونتوقع إقبالاً كبيراً من عملائنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانوا أوائل الداعمين لاستثمار التكنولوجيا في سبيل إيجاد أنماط حياة ذكية وأكثر راحة واتصالاً، لاسيما أنهم يبدون ثقتهم بمنتجاتنا المعروفة بالأمان والالتزام بأعلى معايير الجودة والأداء والاستدامة».

وأضاف: «تشهد هايسنس نمواً متسارعاً في هذه المنطقة، ويُعد معرض جيتكس جلوبال 2023 المنصة الأمثل لعرض منتجاتنا وحلولنا الرائدة في السوق والحائزة على جوائز مرموقة. ونسعى في هايسنس إلى الحفاظ على سجلنا الاستثماري القوي في هذه المنطقة من خلال طرح منتجات جديدة وفتح مراكز للبحث والتطوير، إلى جانب زيادة عدد متاجر علامتنا التجارية».

التلفزيون الليزري

ويركز عرض المنتجات على إمكانات التلفزيون الليزري من هايسنس، والذي منح الشركة الفوز بجوائز عالمية لتقديمها تجارب سينما منزلية غامرة. وتعتزم هايسنس طرح تلفزيون «L9H Laser TV» الليزري، الذي يوفر سطوعاً استثنائياً بفضل تقنية تريكروما إكس فيوجن المبتكرة المدعومة بمصدر ضوء الليزر الثلاثي النقي، مع عمر افتراضي يزيد على 25 ألف ساعة، إضافة إلى جهاز عرض صغير «سي 1»، وهو جهاز محمول ذكي يقدم تجارب سينما منزلية بمرونة فائقة، مع نطاق عرض بين 65 و300 بوصة، ويحمل أول اعتماد «دولبي فيجن» في العالم لأجهزة العرض الصغيرة.

شاشات «ULED X»

وتشكل شاشات «ULED X» التي تعرضها هايسنس في جيتكس جلوبال فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تتضمن المعالج المبتكر، وتستخدم تقنية «ميني إل إي دي»، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، إحدى أبرز الفعاليات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

كما تعرض هايسنس مجموعة برادات «بيور فلات» في معرض جيتكس جلوبال 2023، المميزة بتقنيات منع تراكم الجليد المبتكرة، والتي تعمل على توزيع الهواء البارد بالتساوي في جميع أنحاء الثلاجة والمجمد لمنع تشكل بلورات الثلج، بينما تساعد تقنيات التبريد الثنائي والثلاثي على منع انتشار الروائح والحد من الجفاف المبكر للطعام.

غسالات 7S الذكية

ويتيح جناح الشركة لزواره فرصة تجربة غسالات 7S الذكية، والمتوقع دخولها السوق الإقليمية قريباً. وتم تصميم غسالات هايسنس الذكية الجديدة والهادئة لتلبي احتياجات العائلات متوسطة الحجم، وتناسب المساكن من النمط المفتوح، حيث تتميز بتقنيات مدمجة لتوفير المياه والطاقة، إضافة إلى إعدادات تتحكم بالبخار الذي يقتل البكتيريا ويقلل انكماش وتجعد الملابس.

واختتم السيد جايسون أو بقوله: «تحرص هايسنس على ريادة الحلول المبتكرة لتلبية مختلف احتياجات الأسرة، وتقدم هايسنس تجربة منزلية تواكب توقعات العملاء وتتسم بالراحة وتوفير الكلف والأداء طويل الأمد».

تعزيز وتسهيل العمليات

كذلك، تشارك شركة «أون باسيف»، الشركة العاملة في تكنولوجيا المعلومات بمعرض جيتكس. وتحرص الشركة على تعزيز التعاون الذي يُمكن أن يُسرّع بانتشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يجعل جيتكس منصة حيوية للتواصل وتبادل المعرفة والابتكار. وقال المهندس محمد كمال، الرئيس التنفيذي للشركة: «نهدف إلى إبهار الجمهور والزوار، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة، وجميع المهتمين وعشاق التكنولوجيا وصناع القرار، بمنتجات ذات جودة لا تضاهى».

وأضاف محمد نزال، رئيس قسم التسويق في الشركة: «نسعى من خلال تقنياتنا ومنتجاتنا المتطورة إلى تعزيز وتسهيل العمليات والأعمال للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتطوير أدوات التسويق، وإدارة العلاقات مع المتعاملين في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، وقنوات الاتصال، وإدارة العمليات التجارية.

ويعد النظام البيئي المتكامل للشركة منصة رقمية جديدة فريدة من نوعها، توفر للمستخدمين إمكانية التسجيل للوصول واشتراكات الحلول الرقمية من خلال نموذج أعمال البرامج التي تقدم كخدمة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذا النظام البيئي التكنولوجي في توفير مجموعة واسعة من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحويل المؤسسات الرقمية العالمية. وقد صممت الشركة هذا النظام لمنح المستخدمين سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الحلول الذكية. كما تستعرض الشركة في المعرض الكثير من المنصات والأدوات الرقمية والحلول.

«ايكو فلو ريفر 2 برو»

أطلقت «ايكو فلو»، المختصة بحلول الطاقة الصديقة للبيئة، ثلاثة أجهزة جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس العالمي. وتشمل الحلول التي أطلقتها الشركة تقنية «ايكو فلو ريفر 2 برو»، «دلتا 2»، «ايكو فلو ويف 2»، حيث تتميز هذه الحلول بتقنية البطاريات الرائدة من «ايكو فلو» لتوفير حلول طاقة مستدامة للاستخدام المنزلي ومحبي التجارب والمغامرات الخارجية.

ويعمل جهاز «ايكو فلو ريفر 2 برو» على توفير محطة لتوليد الطاقة المحمولة من خلال سرعات إعادة الشحن الرائدة في القطاع، وبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في شكل مضغوط. كما يتم شحن المحطة بنسبة 100% خلال 70 دقيقة فقط، ويوفر المنتج الطاقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة في فئته ويوفر مصدر طاقة موثوقاً خلال الرحلات، فضلاً عن توفير الطاقة للمنازل في حالات الطوارئ. كما تتفوق التقنية بالعمر المتوقع للمنتج الذي يصل إلى أكثر من ستة أضعاف عن مثيلاتها في السوق، وتهدف التقنية إلى رسم ملامح مستقبل قطاع محطات الطاقة المحمولة وتسهيل إمكانية الاستحواذ عليها، من خلال تعزيز توافرها في الأسواق والخدمات التي تقدمها للعملاء.

«دلتا 2»

يعدّ «دلتا 2» الذي يعمل بتقنية «ايكو فلو» حلاً مبتكراً ورائداً يرتقي بحلول محطات توليد الطاقة المحمولة من دلتا، حيث يعمل وفق طاقة تصل إلى 1800 واط من التيار المتردد، بما يمكنه من تشغيل أكثر من 90% من الأجهزة المنزلية. وبفضل تقنية الشحن السريع التي تتفوق سرعتها سبع مرات على مثيلاتها وفق معدل وسطي، والقدرة الاستيعابية القابلة للزيادة التي تصل إلى 3 كيلوواط في الساعة، يعتبر الجهاز خياراً ضرورياً لكل العائلات في منطقة الشرق الأوسط، ممن تولي اهتماماً لأمن الطاقة والراحة قبل كل شيء.

«ايكو فلو ويف 2»

في حين، يوفر جهاز التبريد والتدفئة المحمول «ايكو فلو ويف 2» حلاً مثالياً وراحة فائقة للمستخدمين الراغبين بإضفاء طابع من الفخامة على تجاربهم ومغامراتهم الخارجية خلال مواسم الصيف والشتاء، على حد سواء. ويقدم الجيل الثاني من سلسلة ويف من «ايكو فلو» والذي يحمل اسم «ويف 2» أسرع حل للتبريد والتدفئة على مستوى فئات الأجهزة التي تعمل وفق هذه التقنية، مع طاقة تبريد تبلغ 5100 وحدة حرارية بريطانية وطاقة تسخين تبلغ 6100 وحدة حرارية بريطانية وفق مساحة تغطي 107.6 قدم مربعة (10 أمتار مربعة).

منتجات تسهّل الحياة

وبهذا الصدد، قالت جوي وو، رئيس شركة «ايكو فلو» في منطقة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: «يسرنا المشاركة في معرض جيتكس لعرض أفضل حلولنا في الشرق الأوسط. خصوصاً مع احتفاء دولة الإمارات بعام الاستدامة هذه السنة، لنعلن توفيرنا لتقنيات مبتكرة ومستدامة للمستهلكين في المنطقة»، مشيرة إلى أن «المنتجات التي نقدمها تجعل الحياة أكثر سهولة وملاءمة وقابلية للاستخدام في المنزل، وفي الهواء الطلق، وأثناء التنقل، إذ نلتزم ببناء نظام بيئي يعيد كيفية توليد الطاقة وتخزينها واستخدامها».

ويعتبر جهاز «ايكو فلو ريفر 2 برو» مثالياً لمنطقة الشرق الأوسط، إذ يعتمد على الطاقة الشمسية لتحقيق نمط حياة أكثر استدامة وحماية للبيئة من خلال طاقة مجانية بالكامل، كما يدعم جهاز «ريفر 2 برو» مدخل الطاقة الشمسية 220 واط، ويمكن إعادة شحنه بالكامل خلال أقل من ثلاث ساعات باستخدام الألواح الشمسية المحمولة من «ايكو فلو» ويمكن أيضاً شحن «دلتا 2» باستخدام الألواح الشمسية المحمولة، ويدعم مدخل الطاقة الشمسية بقدرة 500 واط، ويمكن إعادة شحنه بالكامل خلال ساعات، ما يوفر مصدر طاقة مستداماً عند التواجد خارج المنزل وفي الرحلات الخارجية.

«تجربة العملاء التوليدية»

وأعلنت أڤايا اليوم، عن رؤيتها لمستقبل تجارب العملاء والموظفين، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يُسلط مفهوم «تجربة العملاء التوليدية» «Generative CX» من أڤايا، والذي تم استعراضه في معرض جيتكس، الضوء على الطريقة التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي التموضع في قلب عملية التحوّل الجارية في تجارب العملاء. وستشمل التأثيرات الإيجابية لهذا المفهوم الجديد تجارب الاستخدام المتعلقة بالموظفين ورضا العملاء وصولا إلى العمليات.

إن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في Avaya Experience Platform، يُظهر الإمكانيات التي تتيح مساعدة القادة الذين يعملون على تطوير تجارب العملاء وتنفيذ عمليات متعلقة بنماذج تدفق الأعمال، والحصول على رؤى استشرافية دقيقة وقابلة للاستخدام بسهولة.

وقال النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: «»يتطلع عملاؤنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في مراكز الاتصال الخاصة بهم، وبطريقة تجعل الذكاء الاصطناعي في جوهر عملية التحوّل التي يجرونها على مستوى تجربة العملاء. حتى الآن، كان الذكاء الاصطناعي في مركز الاتصال مُستخدما في المكاتب الأمامية، وعادة ما يجيب على أسئلة العملاء الروتينية من خلال نموذج المساعد الافتراضي الذكي. اليوم، نحن نسلّط الضوء أيضا على كيفية توسيع نطاق عمل الذكاء الاصطناعي ليشمل قلب مركز الاتصال، وإنشاء مسارات تدفق العمل في المؤسسات وصناعة التقارير ومساعدة الموظفين على خدمة عملائهم بشكل أفضل«.

ووفقا لتقرير جديد، يخطط ثُلثا المدراء التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز خدمة العملاء في السنوات الثلاث المقبلة. ويوفر مفهوم»تجربة العملاء التوليدية" Generative CX من أڤايا إطلالة على سُبل تحقيق ذلك. ومن خلال إطلاع زوار جيتكس غلوبال على ثلاثة حالات استخدام، سيتم تسليط الضوء على القدرات الخاصة بالقادة الذين يطوّرون نماذج تجربة العملاء خصوصا في مجال رسم مسارات تدفق العمل في المؤسسات. وهذا يمكن أن يشمل حالات مثل مساعدة العميل في الحصول على الخدمة المناسبة من قسم تكنولوجيا المعلومات، خصوصا وأن حلول أڤايا تتيح توفير خارطة رحلة العميل الكاملة على الفور والتي يمكن نشرها على Avaya Experience Platform.