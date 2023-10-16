شكرا لقرائتكم خبر عن الزيودي يلتقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين على هامش «الأونكتاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزراء ومسؤولين حكوميين من مجموعة من دول العالم خلال اليوم الافتتاحي لمنتدى الاستثمار العالمي الثامن. وأكد الزيودي أن استضافة الإمارات الفعاليات الدولية المهمة مثل منتدى الاستثمار العالمي تأتي انطلاقاً من الدور الفعال للدولة باعتبارها عضواً مؤثراً في المجتمع الدولي، خصوصاً أن هذا الحدث يمكنه تقديم مساهمة مهمة في توجيه رؤوس الأموال صوب القطاعات الأكثر إلحاحاً، بما يدعم الجهود المبذولة لتخطي أبرز التحديات التي يواجهها العالم مثل أمن الطاقة والأمن المائي ووصولاً إلى الفجوة الرقمية المتزايدة، حيث تدرك دولة الإمارات الدور الرئيسي للتجارة والاستثمار في توفير حلول لتلك القضايا.

وأضاف: «لطالما سعت دولة الإمارات إلى حشد الموارد دعماً لمشاريع التنمية حول العالم، حيث احتلت المرتبة 15 عالمياً من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 2023 بعد استثمار 25 مليار دولار عام 2022، بزيادة تبلغ 10% عن عام 2021..ونتطلع إلى المحادثات والالتزامات التي ستقام خلال الأسبوع الحالي، وإلى تحقيق مزيد من النقلات النوعية نحو مستقبل مستدام وعادل».

وشملت تلك الاجتماعات محادثات مع فخامة الرئيس خوسيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية، وريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وشدد الزيودي خلال هذين الاجتماعين مجدداً على إدراك دولة الإمارات أهمية التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، وعلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية للاتصالات والخدمات اللوجستية في دول جنوب العالم لتحقيق التنمية وتسريع نمو الاقتصاد العالمي.

كما التقى الزيودي مصطفى فارانك رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية، وناقش الطرفان آفاق التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي.

واجتمع الزيودي مع كل من مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، وماركو كاديزا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا، وتطرق الزيودي خلال الاجتماعين إلى العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية مع الدولتين الصديقتين.

وأجرى الزيودي محادثات مع فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد في أرمينيا، الدولة التي تشهد التجارة الثنائية غير النفطية للإمارات معها انتعاشاً قياسياً.. وبحث الوزيران تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطاعات تشمل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأعقب ذلك اجتماعان للزيودي مع كل من مالايثونغ كوماسيث، وزير الصناعة والتجارة في لاوس، وقدراتوف شافكاتوفيتش، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان.