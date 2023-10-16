شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المنتج الوطني.. انطلاق معرض "صنع في السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم في واجهة روشن بالرياض النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية، تحت شعار «الصنعة سعودية».

وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور وزير التجارة العراقي أثير سلمان الغريري.

ويستمر المعرض حتى 19 أكتوبر الحالي، ويجمع أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية والتعريف بها أمام زوّاره من كافة فئات المجتمع، بشكل يسهم في دعم الصناعة الوطنية وإبراز تنوّعها وجودتها التنافسية وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

المنتج الوطني

ويهدف المعرض إلى تقديم تجربة زائر تثري المعرفة الصناعية وتدفع الولاء والطلب على المنتج الوطني ليصبح خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين على المستوى المحلي والعالمي.

كما يستهدف الترويج للقطاع الصناعي وإبراز مدى مواءمته مع التوجهات العالمية كالثورة الصناعية الرابعة والتقدّم الصناعي الذي تشهده السعودية.

وتشمل أهداف المعرض: خلق فرص تصديرية واستثمارية واعدة للشركات الوطنية من خلال توفير مساحات لدعم الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية من السلع والخدمات. إلى جانب إسهامه في بناء علاقة فاعلة مع المستورد الأجنبي من الدول ذات الأولوية التصديرية من خلال فرص أعمال وجولات تعريفية.