شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: نسعى لجذب استثمارات بـ"تريليون" ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن "صنع في السعودية" يعد برنامجًا وطنيًا شاملًا لجميع الخدمات والمنتجات، مثل الزراعة والحرف، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأفراد والقطاع الخاص.

وذكر خلال حفل إطلاق النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية، أن المملكة تتمتع بمنتجات صُنعت بأعلى المواصفات، وتخضع لمعايير عالمية، كما أنها تنافس بأسعارها وجودتها على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن المعرض يشهد مشاركة 24 شركة عراقية، لتنضم إلى 100 شركة سعودية توجد في معرض "صنع في السعودية".

استثمارات صناعية

ولفت إلى نجاحات القطاع الصناعي، إذ أكد أن المملكة استطاعت تحويل جائحة كورونا الأليمة إلى قصة نجاح، بفضل الدعم الممنوح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال إن المملكة واصلت نجاحاتها المحققة في القطاع الصناعي، خاصةً بعد إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والتوطين والصادرات، والتي تتواءم لتحقيق أهداف طموحة، من بينها جذب استثمارات صناعية تقدر بحوالي تريليون ريال.

من جانبه، أكد وزير التجارة العراقي اثير الغريري، أن بلاده حريصة على زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة، وتذليل جميع العقبات للارتقاء إلى مستوى طموح الجانبين.

معرض صنع في السعودية

وأوضح أن المجلس التنسيقي السعودي - العراقي لعب دورًا كبيرًا في تقوية العلاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع منسجمة مع الرؤية الاستراتيجية.

وأبدى "الغريري" ترحيبه بتواجد المملكة كضيف شرف في معرض بغداد الدولي بدورته الـ 47، متطلعًا لمزيد من التعاون بين البلدين.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أطلق النسخة الثانية من معرض "صنع في السعودية"، بحضور مجموعة من الخبراء والمعنيين بالصناعة في المملكة، ووزير التجارة العراقي أثير الغريري، إذ يضم الشعار تحت مظلته 2000 شركة.