شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤسسة الإسلامية للتمويل" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة -عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- اليوم مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في أفريقيا وتلك التابعة لمجلس التجارة والتنمية في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تطوير فرص المساعدة الفنية وبناء القدرات للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم بنك التجارة والتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتنسيق جهودهما لتوفير حلول لتمويل التجارة من أجل تقديم خدمة أقوى وأفضل وتشمل الحلول مجموعة واسعة من منتجات التمويل مثل المرابحة والقروض المشتركة والتمويل المشترك وتقاسم المخاطر.

تمويل التجارة

وأوضح الرئيس الفخري لمجموعة بنك التجارة والتنمية والعضو المنتدب أدماسو تاديسي أن الاتفاقية تعتمد على سنوات عديدة من التعاون بين بنك التجارة والتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث شارك بنك التجارة والتنمية في 6 قروض إسلامية مشتركة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء في بنك التجارة والتنمية في عملية شراء السلع الغذائية والطاقة الإستراتيجية.

وأضاف: نتطلع إلى دعم التعاون في مجال بناء القدرات والمساعدة الفنية من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك لدعم قطاعاتنا الخاصة في استغلال الفرص المتاحة.

التنمية الاقتصادية

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل أن مذكرة التفاهم تمثل علامة فارقة في جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية.

وتابع: "ومن خلال الشراكة مع بنك التجارة والتنمية نهدف إلى زيادة تأثيرنا وحصتنا في تسهيل التدفقات التجارية الأكثر كفاءة وتقديم دعم مستهدف للشركات الصغيرة والمتوسطة وكيانات القطاع الخاص في بلداننا الأفريقية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي والبنك الاسلامي للتنمية".