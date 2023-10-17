شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الاثنين، على ارتفاع.

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فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 314.25 نقطة ما يعادل 0.9% عند 33984.54 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 45.85 نقطة ما يعادل 1.1% عند 4373.63 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 160.75 نقطة ما يعادل 1.2% عند 13567.98 نقطة.

سعر الدولار مقابل سلة العملات

وفي العملات، انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، إذ كان المستثمرون يراقبون نتائج الشركات.

وانخفض الذهب، لكن المعدن الذي يعد ملاذًا آمنًا ظل فوق المستوى الرئيسي 1900 دولار، فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.4% عند 1،934.30 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.