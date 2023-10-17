شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ207.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الاسمية خلال شهر يوليو الماضي، وبلغت 202 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 49.2 مليار جنيه، مقارنة بـ241 موافقة خلال شهر يوليو من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 41.9 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 16.2%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 17.3%.

ووزعت الموافقات بين 190 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 27.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2023 مقابل 227 موافقة بقيمة 39.6 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2022 بنسبة انخفاض 16.3% في عدد الموافقات، 30.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 8 موافقات بقيمة 4.97 مليار جنيه خلال شهر يوليو عام 2023 مقارنة مع 13 موافقة بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2022، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 38.5%، ونموًا بنسبة 158.1% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2023 بلغت 1656 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 207.3 مليار جنيه، مقارنة بـ1883 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 186.2 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 12.1%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 11.3%.

ووزعت الموافقات بين 1573 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 125.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2023 مقابل 1809 موافقة، بقيمة 154.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، وبنسبة 18.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 62 موافقة بقيمة 45.3 مليار جنيه مقارنة مع 62 موافقة بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، واستقرت عدد الموافقات، فيما زادت قيمة التأسيس بنسبة 110.7%.