شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 1.28%عند 32063.79 نقطة اليوم الثلاثاء.
كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.08% إلى 2298.09.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 1.28%عند 32063.79 نقطة اليوم الثلاثاء.
كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.08% إلى 2298.09.
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