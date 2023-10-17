شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة في الصين تتراجع نحو أقل مستوياتها منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه أسعار الذرة في الصين نحو تسجيل أقل مستوى لها منذ عامين مع تزامن موسم الحصاد في ثاني أكبر دولة منتجة للذرة في العالم مع استمرار تراجع الطلب على الذرة سواء من جانب شركات التصنيع أو قطاع الأعلاف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الذرة في أنشط العقود الآجلة ببورصة داليان للسلع تراجع اليوم بنسبة 1% إلى 2503 يوان (342 دولار) للطن قبل أن يرتفع قليلا إلى 2507 يوان في منتصف اليوم.

وأشارت بلومبرج إلى أن تزايد الخسائر في قطاع تربية الخنازير وتدهور أرباح قطاع الدواجن أدى إلى تراجع الطلب على الأعلاف وبالتالي على الذرة في الصين.

وتراجعت معدلات التشغيل في شركات تصنيع الذرة، بحسب تقرير شركة هولي فيوتشرز للوساطة والتجارة.

يذكر أن صناعة تربية الخنازير في الصين سجلت خسائر خلال الشهر الماضي وهو الوقت الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على اللحوم قبل موسم عيد الأسبوع الذهبي في الصين، وذلك بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي ككل نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني.