شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. تراجع الدولار وارتفاع اليوان مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي، بواقع 16.25 كوبيك، ليصل إلى 97.24 روبل لدى افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 0.3 كوبيك ليصل إلى 13.301روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

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ولم يتم التداول على اليورو عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.