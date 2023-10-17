مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية يستقبل وزير القوى العاملة السنغافوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن اليوم، معالي وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج، وذلك لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب الحسن بالوفد السنغافوري المرافق والمشارك في أعمال اللجنة السعودية السنغافورية في دورتها الثالثة التي تنطلق غدًا بالرياض؛ وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبحث سُبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين والعديد من المواضيع ذات الاهتمام بين الجانبين.