أمير حائل يفتتح الفرع الأول للشركة السعودية للمتاجر الشاملة ” كارفور “

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-حائل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في حي المنتزه الغربي بمدينة حائل اليوم، الفرع الأول للشركة السعودية للمتاجر الشاملة “كارفور”، حيث تجول سموه داخل الفرع، مطلعاً على قسم المبيعات والخدمات المقدمة، وإسهام الشركة في توطين الوظائف وتدريب الكوادر الوطنية.

ونوّه أمير منطقة حائل، بدعم القيادة الحكيمة للقطاع التنموي والتجاري بما يخدم مناطق المملكة ويسهم في توفير الفرص لشباب وفتيات الوطن، مثمناً توجه إدارة الشركة لافتتاح فرعها بالمنطقة، مؤكداً أن منطقة حائل تشهد حراكاً تنموياً وإقبالاً من القطاع الخاص للاستثمار فيها.

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حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمتاجر الشاملة “كارفور” محمد العساف، ومدير العلاقات بالشركة عبدالإله الشثري، وعدد من المسؤولين.